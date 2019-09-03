Монблан оккупировали «безумные» альпинисты. Президента Франции просят избавиться от них

Жан-Марк Пейе попросил Макрона принять меры против «безумных» альпинистов. Мэр Шамони примел в пример британского туриста, который на минувших выходных в ходе восхождения поднял на гору спортивный тренажер. Но из-за нехватки сил не смог спустить его и оставил наверху.

Совершивший восхождение британец представился журналистам именем Дисней. Мэр Шамони заявил, что «с таким именем, он, наверное, думал, что находится в парке развлечений».

Жан-Марк Пейе также рассказал о немецком альпинисте, который решил совершать восхождение на высшую точку Альп со своей собакой. Ему было разрешено подняться до горного приюта и оставить питомца там, а уже затем в одиночку подниматься на вершину. Но мужчина ночью, когда его не видели, покинул приют и отправился вместе с собакой на вершину. В результате животное получило сильные повреждения лап.

Пейе предложил ввести солидные штрафы для тех, кто нарушает правила восхождения на Монблан.

Каждое лето около 20 тысяч человек пытаются подняться на высочайшую вершину Альп (4810 метров). Летом 2018 года трафик на Монблане превышал 300 человек в день, а с Королевского маршрута вывозили порядка 500 кг мусора еженедельно.