Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №191, август 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Человек

Монблан оккупировали «безумные» альпинисты. Президента Франции просят избавиться от них

Интерфакс
03 сентября 2019
Монблан, козерог. Фото: Pixabay
Козерог в окрестностях Монблана
Фото: Pixabay
Монблан, метель. Pixabay
Метель в горном массиве Монблан
Фото: Pixabay
Монблан. Pixabay
Фото: Pixabay
Мэр французского города Шамони обратился к Эмманюэлю Макрону с просьбой о помощи.

Жан-Марк Пейе попросил Макрона принять меры против «безумных» альпинистов. Мэр Шамони примел в пример британского туриста, который на минувших выходных в ходе восхождения поднял на гору спортивный тренажер. Но из-за нехватки сил не смог спустить его и оставил наверху.

Совершивший восхождение британец представился журналистам именем Дисней. Мэр Шамони заявил, что «с таким именем, он, наверное, думал, что находится в парке развлечений».

Жан-Марк Пейе также рассказал о немецком альпинисте, который решил совершать восхождение на высшую точку Альп со своей собакой. Ему было разрешено подняться до горного приюта и оставить питомца там, а уже затем в одиночку подниматься на вершину. Но мужчина ночью, когда его не видели, покинул приют и отправился вместе с собакой на вершину. В результате животное получило сильные повреждения лап.

Пейе предложил ввести солидные штрафы для тех, кто нарушает правила восхождения на Монблан.

Каждое лето около 20 тысяч человек пытаются подняться на высочайшую вершину Альп (4810 метров). Летом 2018 года трафик на Монблане превышал 300 человек в день, а с Королевского маршрута вывозили порядка 500 кг мусора еженедельно.

/upload/iblock/a76/a760044035af7c5583f5278ed4720d70.jpg
Приключения
Покорить скалу высотой 900 метров без страховки: историческое восхождение
2019.06.11_Cherepahi_006.jpg
Звери
Контрабанда в капусте: как спасли 4 100 редких черепах
1d4feb3fc1aa434cbbac189eb7da2eaf.max-2000x1000.jpg
Архивное фото
Сук, на котором сидишь
Мусор на пляже
Человек
Окурки, одноразовая посуда, вантузы: что выбрасывают на пляжах мира
Вена
Путешествия
Вена возглавила список наиболее комфортных для проживания городов мира
710620663.jpg
National Geographic Traveler
Состояние потока: лучшие сплавы в разных уголках мира
Great Green Wall 1 _Credit_UNCCD Большая зеленая стена Великая зеленая стена
Природа
Timberland высадит 50 миллионов деревьев за 5 лет
The North Face Moon Parka
Наука
Куртка из паутины: новое изобретение японских биоинженеров
Разрушенные ураганом Багамы
Происшествия
«Это Апокалипсис»: чудовищные последствия урагана «Дориан» на Багамах