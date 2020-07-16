Мороженое не поможет справиться с плохим настроением

Группа американских психологов решила подтвердить либо же опровергнуть расхожее мнение о том, что сладости и мороженое влияют на настроение, помогая справиться со стрессом (2014). В ходе исследования группе добровольцев предложили выбрать два типа продуктов: любую пищу, которая им нравится (мюсли, фрукты, бутерброд и так далее), а также те продукты, которые, по мнению участников эксперимента, улучшают их настроение в трудной ситуации. В последнем случае предпочтение, преимущественно, отдавалось печенью, шоколаду, конфетам и мороженому.

Затем добровольцам было продемонстрировано 20-минутное видео с грустным тяжелым сюжетом, сделавшее настроение зрителей плохим. А через несколько минут их настроение вернулось в норму независимо от того, какой продукт они ели.

Психологи поясняют, что, скорее всего, связь еды и настроения существует, однако нет никакой необходимости употреблять вредные продукты: организм, которому в стрессовой ситуации нужно «отвлечься», одинаково реагирует на прием любой пищи.

Между тем, исследование было проведено в лабораторных условиях. В дальнейшем психологи планируют поставить аналогичные эксперименты применительно к ситуациям из жизни.

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