Морской геоархеолог изучает подводное прошлое ради спасения земного будущего

Люди с давних пор возводят поселения рядом с источниками воды. Беверли изучает, как изменения побережья влияли на наших предков. Приходилось ли им покидать дом? Удавалось ли адаптироваться к переменам? Беверли считает, что эта информация поможет нам разумно подготовиться к будущим изменениям побережий.

Вместе с командой ученых Гудман доказала, что за несколько тысяч лет цунами многократно накрывали побережье современного Израиля. Благодаря этому исследованию в 2014 году Израиль разработал свой первый «План готовности к цунами».

По словам Беверли, сегодня люди используют побережья так, как никогда раньше: опасность грозит многим людям. Беверли Гудман уверена, что подсказки прошлого, которые спрятаны под водой, помогут спасти жизни, особенно в тех местах, где никаких письменных сведений не сохранилось.