Морской геоархеолог изучает подводное прошлое ради спасения земного будущего

Еще в начальной школе Беверли Гудман сделала несколько презентаций на свою любимую тему – катастрофы. Она рассказала одноклассникам об извержении вулкана, уничтожившем Помпеи, поведала им о бубонной чуме и знаменитых кораблекрушениях: поделилась историей парохода «Титаник» и лайнера «Лузитания». Сегодня Беверли 45, она морской геоархеолог и занимается раскопками на побережьях: изучает эрозии, цунами, которые случались в прошлом, и другие катастрофы.
Люди с давних пор возводят поселения рядом с источниками воды. Беверли изучает, как изменения побережья влияли на наших предков. Приходилось ли им покидать дом? Удавалось ли адаптироваться к переменам? Беверли считает, что эта информация поможет нам разумно подготовиться к будущим изменениям побережий.
Вместе с командой ученых Гудман доказала, что за несколько тысяч лет цунами многократно накрывали побережье современного Израиля. Благодаря этому исследованию в 2014 году Израиль разработал свой первый «План готовности к цунами».
По словам Беверли, сегодня люди используют побережья так, как никогда раньше: опасность грозит многим людям. Беверли Гудман уверена, что подсказки прошлого, которые спрятаны под водой, помогут спасти жизни, особенно в тех местах, где никаких письменных сведений не сохранилось.