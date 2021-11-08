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Человек

Мозговой имплант перевел мысли парализованного человека в текст с точностью 94%

National Geographic Россия
08 ноября 2021
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В эксперименте парализованный мужчина водил воображаемой авторучкой по воображаемой бумаге.

Мужчина, парализованный ниже шеи из-за травмы спинного мозга, которую он получил в 2007 году, смог передать свои мысли благодаря системе мозговых имплантатов, переводящих его воображаемый почерк в реальный текст

Устройство – часть давнего исследовательского сотрудничества под названием BrainGate – представляет собой интерфейс мозг-компьютер (BCI), который использует искусственный интеллект (AI) для интерпретации сигналов нейронной активности, генерируемых во время мыслительной деятельности. 

65-летний мужчина, которого в исследовании именовали Т5, не мог писать, поскольку все его конечности были парализованы в течение многих лет. Однако во время эксперимента он концентрировался на воображаемом письме – по сути, думая о создании букв воображаемой ручкой на бумаге в мыслях.

Во время этого процесса электроды, имплантированные в его моторную кору, записывали сигналы его мозговой активности. Они затем интерпретировались алгоритмами, запущенными на внешнем компьютере, расшифровывали воображаемые траектории пера T5, которые мысленно прослеживали 26 букв алфавита и некоторые основные знаки препинания.

«Эта новая система использует как богатую нейронную активность, регистрируемую интракортикальными электродами, так и мощь языковых моделей, которые при применении к нейронно-декодированным буквам могут создавать быстрый и точный текст», – Фрэнк Уиллетт, ведущий автор исследования.

В ходе тестов Т5 смог достичь скорости письма 90 символов в минуту (около 18 слов в минуту) с точностью примерно 94 процента (и до 99 процентов точности при включенной автокоррекции).

Мало того, что этот показатель значительно выше, чем в предыдущих экспериментах с BCI, но он почти соответствует скорости набора текста пользователями смартфонов в соответствующей возрастной группе среди мужчин. 

«Мы узнали, что мозг сохраняет способность предписывать точные движения в течение целого десятилетия после того, как тело утратило способность выполнять эти движения. И мы узнали, что сложные запланированные движения, включающие изменение скорости и изогнутые траектории, такие как почерк, могут быть легче и быстрее интерпретированы алгоритмами искусственного интеллекта, чем более простые движения, такие как перемещение курсора по прямой», – отмечает Уиллетт. 

Несмотря на потенциал этой первой в своем роде технологии, исследователи подчеркивают, что текущая система пока является лишь подтверждением концепции, поскольку пока эксперимент проводился только с одним участником. 

«Наши результаты открывают новый подход к BCI и демонстрируют возможность точного декодирования быстрых, ловких движений спустя годы паралича. Еще предстоит проделать много работы, но мы с оптимизмом смотрим на захватывающую новую разработку, дающую возможность общаться людям, которые ее потеряли», – пишут исследователи. 

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