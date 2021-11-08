Мозговой имплант перевел мысли парализованного человека в текст с точностью 94%

Мужчина, парализованный ниже шеи из-за травмы спинного мозга, которую он получил в 2007 году, смог передать свои мысли благодаря системе мозговых имплантатов, переводящих его воображаемый почерк в реальный текст

Устройство – часть давнего исследовательского сотрудничества под названием BrainGate – представляет собой интерфейс мозг-компьютер (BCI), который использует искусственный интеллект (AI) для интерпретации сигналов нейронной активности, генерируемых во время мыслительной деятельности.

65-летний мужчина, которого в исследовании именовали Т5, не мог писать, поскольку все его конечности были парализованы в течение многих лет. Однако во время эксперимента он концентрировался на воображаемом письме – по сути, думая о создании букв воображаемой ручкой на бумаге в мыслях.

Во время этого процесса электроды, имплантированные в его моторную кору, записывали сигналы его мозговой активности. Они затем интерпретировались алгоритмами, запущенными на внешнем компьютере, расшифровывали воображаемые траектории пера T5, которые мысленно прослеживали 26 букв алфавита и некоторые основные знаки препинания.