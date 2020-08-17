Мумия датского епископа помогла подтвердить древнее происхождение туберкулеза

Педер Педерсен Винструп (1605–1679 гг. н.э.), родившийся в Копенгагене, был опытным архитектором, ученым и книгопечатником. В 1671 году он стал видным лютеранским епископом в Сконе — исторической провинции, которая попеременно принадлежала Дании и Швеции. Он скончался после продолжительной болезни в 74-летнем возрасте. Останки этого епископа предоставили ученым доказательства происхождения туберкулеза.

В 2015 году хорошо сохранившиеся мумифицированные останки Винструпа были извлечены из склепа в Лунде и исследованы с помощью компьютерной томографии и рентгеновского сканирования. Исследование показало: епископ придерживался диеты с высоким содержанием жиров и сахара, что привело к значительному разрушению зубов, диабету 2 типа, артриту и проблемам с желчным пузырем.

Однако позже в голове Винструпа было обнаружено большое количество синусовой жидкости. Возникло подозрение, что он мог умереть от туберкулеза и пневмонии. Дальнейшие исследования подтвердили, что это правда.

Антрополог Кэролайн Арчини и группа ученых из Шведского музея естественной истории успешно определили кальцификаты (образования из солей кальция) в легких мумии Винструпа, которые, как они подозревали, были следами перенесенной инфекции.