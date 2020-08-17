Мумия датского епископа помогла подтвердить древнее происхождение туберкулеза

Педер Педерсен Винструп (1605–1679 гг. н.э.), родившийся в Копенгагене, был опытным архитектором, ученым и книгопечатником. В 1671 году он стал видным лютеранским епископом в Сконе — исторической провинции, которая попеременно принадлежала Дании и Швеции. Он скончался после продолжительной болезни в 74-летнем возрасте. Останки этого епископа предоставили ученым доказательства происхождения туберкулеза.
В 2015 году хорошо сохранившиеся мумифицированные останки Винструпа были извлечены из склепа в Лунде и исследованы с помощью компьютерной томографии и рентгеновского сканирования. Исследование показало: епископ придерживался диеты с высоким содержанием жиров и сахара, что привело к значительному разрушению зубов, диабету 2 типа, артриту и проблемам с желчным пузырем.
Однако позже в голове Винструпа было обнаружено большое количество синусовой жидкости. Возникло подозрение, что он мог умереть от туберкулеза и пневмонии. Дальнейшие исследования подтвердили, что это правда.
Антрополог Кэролайн Арчини и группа ученых из Шведского музея естественной истории успешно определили кальцификаты (образования из солей кальция) в легких мумии Винструпа, которые, как они подозревали, были следами перенесенной инфекции.
Новое исследование, опубликованное в журнале Genome Biology Сюзанной Сабин из Института Макса Планка и ее коллегами, представляет «реконструированный геном туберкулеза», который ученые собрали с использованием кальцинированного узелка из легкого Винструпа. В отчете подтверждается, что он подвергся воздействию бактерий Mycobacterium tuberculosis, вызывающих туберкулез.
Обнаружение кальцификата в легких у епископа означало, что команда смогла получить инфицированную ДНК от древнего европейца, и это позволило исследователям вернуться к вопросу о том, когда именно в истории появился туберкулез.
Используя день смерти епископа в качестве «калибровочной точки», команда применила серию моделей молекулярного датирования, показав, что комплекс Mycobacterium tuberculosis имеет относительно молодой возраст происхождения. Это доказало, что туберкулез возник не десятки тысяч лет назад, когда люди покинули Африку, как до сих пор утверждала основная научная теория, а гораздо позже.
Ученые полагают, что новое исследование является «самым убедительным доказательством того, что возникновение туберкулеза было неолитическим феноменом» и что появление болезни совпадает с переходом человека к оседлому образу жизни.
И хотя новая статья доказывает, что бактерии, вызывающие туберкулез, впервые проникли в человеческие сообщества в эпоху неолита, исследования еще далеки от завершения. Как у всего живого на Земле, у Mycobacterium должен был быть еще более древний предок. По словам ученых, охота на этого неизвестного смертельного предка будет продолжаться.
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