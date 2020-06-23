Мужчина потерял способность воспринимать цифры из-за неврологической травмы

«Учитывая редкую форму метаморфопсии RFS, как мы можем быть уверены, что его дефицит является подлинным? При любом необычном дефиците существует вероятность того, что основная дисфункция является психиатрической, психогенной или функциональной, а не нарушением основных перцептивных / когнитивных процессов.

Мы считаем, что это маловероятно в данном случае по нескольким причинам… Во время нашего исследования RFS обращался к психиатру за помощью в адаптации к его состоянию, и у психиатра не было никаких подозрений, что какие-либо его перцептивные, когнитивные или физические симптомы отражали функциональное расстройство. Кроме того, эффективность RFS в принудительном выборе с двумя альтернативами была не ниже, чем в случаях дефицита с использованием симуляции», — пишет команда в исследовании.

Врачи работали с пациентом почти восемь лет. Они даже создали суррогатную систему счисления, которую RFS мог использовать, чтобы иметь возможность работать, прежде чем вышел на пенсию несколькими годами позже.