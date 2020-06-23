Мужчина потерял способность воспринимать цифры из-за неврологической травмы

Пациенту, анонимно названному в исследовании как RFS, было диагностировано редкое дегенеративное заболевание головного мозга — кортикобазальный синдром, вызванный значительным повреждением двух областей мозга: коры и базальных ганглиев.
Большинство людей, страдающих этим заболеванием, страдают от таких симптомов, как проблемы с памятью, мышечные спазмы и трудности при ходьбе. Но наряду с этими обычными симптомами RFS также утратил способность воспринимать, описывать или даже копировать самые обычные арабские цифры.
В видео, выпущенном исследователями, RFS пытается скопировать оранжевую цифру «8», но вместо этого он рисует то, что описывает как спагетти на оранжевом фоне.
В другом эксперименте команда попыталась поместить картинки или слова внутри или рядом с большими цифрами или буквами. Пациент мог легко видеть картинки внутри букв, но не мог воспринять картинки, размещенные внутри цифр.
Хотя это звучит невероятно, медицинская команда, тщательно взвесив ряд возможностей, заключила, что человек действительно испытывает странную аномалию восприятия.
«Учитывая редкую форму метаморфопсии RFS, как мы можем быть уверены, что его дефицит является подлинным? При любом необычном дефиците существует вероятность того, что основная дисфункция является психиатрической, психогенной или функциональной, а не нарушением основных перцептивных / когнитивных процессов.
Мы считаем, что это маловероятно в данном случае по нескольким причинам… Во время нашего исследования RFS обращался к психиатру за помощью в адаптации к его состоянию, и у психиатра не было никаких подозрений, что какие-либо его перцептивные, когнитивные или физические симптомы отражали функциональное расстройство. Кроме того, эффективность RFS в принудительном выборе с двумя альтернативами была не ниже, чем в случаях дефицита с использованием симуляции», — пишет команда в исследовании.
Врачи работали с пациентом почти восемь лет. Они даже создали суррогатную систему счисления, которую RFS мог использовать, чтобы иметь возможность работать, прежде чем вышел на пенсию несколькими годами позже.
Исследователи сделали некоторые выводы относительно состояния пациента, когда изучали его мозг с помощью электроэнцефалографии. В том же эксперименте со словами и картинками внутри цифр, они обнаружили, что мозг RFS все же идентифицирует картинки и слова.
В неврологии обычно предполагается, что нейронная активность, которую исследовательская группа наблюдала на ЭЭГ, — это то, что вызывает визуальное осознание, но это исследование предполагает, что человеку нужна дополнительная обработка информации, которая в данном случае оказалась недоступна для пациента.
«Его мозг обнаружил картинки в цифрах, даже не подозревая о них. Эти результаты показывают, что мозг RFS выполняет сложную обработку в отсутствие осведомленности», — отмечает Дэвид Ротляйн из VA Boston Healthcare.
Исследование было опубликовано в PNAS.
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