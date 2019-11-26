Мужчина умер от редкой инфекции после того, как его облизала собака

Пациента лечили коктейлем из антибиотиков, предназначенным для борьбы со стрептококками, но его состояние продолжало ухудшаться. Он перенес остановку сердца и был успешно реанимирован. Только на четвертый день госпитализации врачи наконец определили виновника заболевания: бактерию под названием Capnocytophaga canimorsus.

Сами по себе бактерии Capnocytophaga canimorsus обитают в полости рта и слюне кошек и собак. Они обнаруживаются в составе нормальной микробиоты примерно у 26% собак и практически не вызывают болезней у животных. Случаи заражения бактерией у человека тоже крайне редки и чаще всего связаны с укусами, но иногда для этого достаточно царапин или просто тесного контакта с питомцем. Небольшой риск заражения отмечался у людей с удаленной селезенкой, алкоголиков и у пациентов с ослабленной иммунной системой, которые особенно восприимчивы к различным инфекционным агентам.

В 2018 году у мужчины из штата Висконсин (США) были ампутированы руки и стопы после инфицирования бактериями Capnocytophaga canimorsus, которыми он был заражен от собаки. Два других описанных случая также зарегистрированы в штате Висконтин: у 3-летнего мальчика были ампутированы пальцы стопы после инфицирования C. canimorsus, и летальный исход случился у женщины, которая была укушена собственной собакой.

Нынешнего пациента – 63-летнего немца – за несколько недель до развития инфекции облизала собственная собака, и этого оказалось достаточно для заражения.

Несмотря на скорректированный режим лечения, состояние пациента ухудшалось. У него отказали несколько органов и развилась пневмония. На 16-й день после поступления он умер от сильного септического шока.

Описание клинического случая было опубликовано в журнале European Journal of Case Reports in Internal Medicine. Авторы работы подчеркивают, что владельцы домашних животных с симптомами, похожими на грипп, должны срочно обращаться к врачу. В некоторых случаях летальный исход возможен очень быстро — спустя 24-72 ч после начала симптомов заболевания.

Медики, в свою очередь, обязаны спрашивать пациентов о контактах с собаками и кошками. Они должны учитывать инфекции, вызванные C. Canimorsus и убедиться в отсутствии укусов, царапин и любых иммунодефицитов.

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