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Человек

Мужчина умер от редкой инфекции после того, как его облизала собака

26 ноября 2019
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Фото: Barbara L. Slavin/Flickr.com
Врачи слишком поздно диагностировали редчайшее заболевание.

63-летний мужчина, имя которого не называется, поступил в больницу Красного Креста в Бремене (Германия) с сыпью, мышечными болями и подкожным кровотечением на ногах.

За три дня до этого у него были и другие симптомы: температура и затрудненное дыхание, но мужчина списал все на грипп и не задумался о госпитализации.

Врачи обнаружили у пациента повреждение почек и дисфункцию печени, а также гипоксию и отсутствие притока крови к мышцам.

Симптомы привели врачей в замешательство. У пациента не было головной боли или ригидности затылочных мышц, как при менингите и он не путешествовал в последнее время, что исключало заражение экзотической инфекцией.

Врачи диагностировали у мужчины сепсис и фульминантную пурпуру – нарушение свертываемости крови, вызывающее изменение цвета кожи.

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Mader N/European Journal of Case Reports in Internal Medicine, 6(10). Рука пациента через неделю после начала заболевания

Пациента лечили коктейлем из антибиотиков, предназначенным для борьбы со стрептококками, но его состояние продолжало ухудшаться. Он перенес остановку сердца и был успешно реанимирован. Только на четвертый день госпитализации врачи наконец определили виновника заболевания: бактерию под названием Capnocytophaga canimorsus.

Сами по себе бактерии Capnocytophaga canimorsus обитают в полости рта и слюне кошек и собак. Они обнаруживаются в составе нормальной микробиоты примерно у 26% собак и практически не вызывают болезней у животных. Случаи заражения бактерией у человека тоже крайне редки и чаще всего связаны с укусами, но иногда для этого достаточно царапин или просто тесного контакта с питомцем. Небольшой риск заражения отмечался у людей с удаленной селезенкой, алкоголиков и у пациентов с ослабленной иммунной системой, которые особенно восприимчивы к различным инфекционным агентам. 

В 2018 году у мужчины из штата Висконсин (США) были ампутированы руки и стопы после инфицирования бактериями Capnocytophaga canimorsus, которыми он был заражен от собаки. Два других описанных случая также зарегистрированы в штате Висконтин: у 3-летнего мальчика были ампутированы пальцы стопы после инфицирования C. canimorsus, и летальный исход случился у женщины, которая была укушена собственной собакой.

Нынешнего пациента – 63-летнего немца – за несколько недель до развития инфекции облизала собственная собака, и этого оказалось достаточно для заражения.

Несмотря на скорректированный режим лечения, состояние пациента ухудшалось. У него отказали несколько органов и развилась пневмония. На 16-й день после поступления он умер от сильного септического шока.

Описание клинического случая было опубликовано в журнале European Journal of Case Reports in Internal Medicine. Авторы работы подчеркивают, что владельцы домашних животных с симптомами, похожими на грипп, должны срочно обращаться к врачу. В некоторых случаях летальный исход возможен очень быстро — спустя 24-72 ч после начала симптомов заболевания.

Медики, в свою очередь, обязаны спрашивать пациентов о контактах с собаками и кошками. Они должны учитывать инфекции, вызванные C. Canimorsus и убедиться в отсутствии укусов, царапин и любых иммунодефицитов.

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