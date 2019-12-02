Мужские меховые юбки и рубашки из кишок. Как одевались северные народы

Эвенки
Зимой и мужчины, и женщины носили парки. Эту короткую шубу шили из цельной шкуры северного оленя, подпоясывая её ремнём из сыромятной кожи и добавляя утолщение в районе талии. Иногда костюм украшали иргиндой, своеобразным подолом-«хвостом».
С иргиндой связана теория о происхождении эвенков. Согласно ей, много сотен лет назад группа тунгусов жила на юге Сибири. Они охотились на коз и косуль. Для полноценной парки было необходимо не меньше трёх шкурок. Одна из них формировала подол, похожий на иргинду эвенков. При миграции на север «хвост» сохранился, но как необязательный элемент костюма.
Юкагиры
Зимой сибиряки носили укороченные кафтаны из оленьей шкуры с двумя клиньями по низу спинки, из-за чего возникала внутренняя складка. Эту особенность заметили соседние народы и прозвали юкагиров «людьми с хвостами куропатки». Под кафтан надевалась заимствованная алеутская камлейка, рубашка из кишечника морских млекопитающих.
Существовал второй вариант кафтана – махил, – к которому пришивали окрашенный в красный цвет хвост из тюленьего меха. Мужчинам полагалось носить один подол, начинавшийся от лопаток и спускавшийся до земли. Женщины использовали другой крой: два хвоста по бокам.
Утеплить такие наряды можно было при помощи ниниэдабуна (мехового нагрудника), под который иногда клали заячью шкурку, и шарфа из лисьего хвоста для мужчин или белки для женщин.
Чукчи
Основой для зимней одежды чукчей были шкуры оленей и кожа морских млекопитающих. На тело чукчи надевали две меховые рубашки. Нижняя была потоньше, зато на верхнюю не жалели драгоценный мех пыжиков, оленей моложе года. Верхние рубашки по крою были похожи на парки. Они имели круглый вырез на груди, а застёгивались на костяные «пуговицы». Иногда кафтан оторачивали мехом собаки, волка или росомахи. Также у чукчей существовал походный вариант парки из короткошерстных оленьих шкур, который русские исследователи назвали кухлянкой.
Женщины носили особый наряд – длинный (до колен) меховой комбинезон керкер с широкими рукавами и воротом. Надевали керкер и летом, и зимой. «Морозный» вариант был двухслойным.
Нганасаны
Нганасаны в качестве материала для своей одежды использовали оленьи шкуры. Мужчины носили малицу лу, состоящую из двух отдельных предметов. Нижняя часть была длиннее и надевалась мехом внутрь. Её украшали по подолу иногда при помощи краски, иногда собачьим мехом. Верхняя часть малицы была короткой, зато с капюшоном, и надевалась шерстью наружу. В крепкие морозы мужчины натягивали на неё совик, особый тип шубы без застёжек.
Женщины носили комбинезоны фоние из кожи или похожую на парку глухую лихаре с разрезом спереди и песцовым воротником. По крою они были выше колен. Украшались такие комбинезоны металлическими бляхами.
Нанайцы
Из верхней одежды нанайцы больше всего уважали широкие халаты. В качестве материала использовались шкуры животных, конопля, крапива и даже рыбья кожа (чаще всего кеты). Зимний халат хукту был выше колен, чтобы не мешать ходьбе, а шили его на ватной подкладке. Для охоты готовили специальные костюмы: халаты с тремя пуговицами на правой поле или короткие куртки из шкуры изюбря. В морозы мужчины надевали шубы из оленьего меха и юбки из нерпичьих шкур.
Женщины тоже носили халаты, но более длинные, чем у мужчин. Их украшали орнаментом на рукавах, по вороту и подолу. Нанайцы рисовали флору, фауну или просто геометрические фигуры. Так они отпугивали злых духов, привлекали в дом богатство и ворожили на появление детей.
Сегодня жителю мегаполиса, чтобы чувствовать себя в тепле, не нужно шить парку из шкуры оленя или рыбьей кожи. Зимние куртки PUMA подходят и для жизни в городе, и для путешествий к Северному полярному кругу.