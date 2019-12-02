Мужские меховые юбки и рубашки из кишок. Как одевались северные народы

Зимой и мужчины, и женщины носили парки. Эту короткую шубу шили из цельной шкуры северного оленя, подпоясывая её ремнём из сыромятной кожи и добавляя утолщение в районе талии. Иногда костюм украшали иргиндой, своеобразным подолом-«хвостом».

С иргиндой связана теория о происхождении эвенков. Согласно ей, много сотен лет назад группа тунгусов жила на юге Сибири. Они охотились на коз и косуль. Для полноценной парки было необходимо не меньше трёх шкурок. Одна из них формировала подол, похожий на иргинду эвенков. При миграции на север «хвост» сохранился, но как необязательный элемент костюма.