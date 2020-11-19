На 3D-принтере удалось напечатать реалистичную модель сердца: видео

Исследователи из Американского химического общества (ACS) Biomaterials Science & Engineering разработали способ 3D-печати полноразмерной модели сердца человека.

Как утверждают авторы разработки, напечатанный орган поможет хирургам практиковаться и предусмотреть возникновение проблем перед сложными операциями на сердце, что приведет к более успешным результатам.

Современные методы 3D-печати уже используются для создания полноразмерных моделей органов, но используемые материалы, как правило, не воспроизводят ощущения и механические свойства натуральных тканей. Кроме того, мягкие, похожие на ткани органов материалы, такие как силиконовые каучуки, часто разрушаются при 3D-печати в воздухе, что затрудняет воспроизведение больших и сложных структур.

Эман Мирдамади, Адам Файнберг и его коллеги недавно разработали метод, называемый обратимым встраиванием взвешенных гидрогелей произвольной формы (FRESH), который включает в себя трехмерную печать мягких биоматериалов в ванне с желатиновой основой для поддержки хрупких структур, которые в противном случае разрушились бы на воздухе.