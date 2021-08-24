На 3D-принтере впервые напечатали барабанную перепонку

Биоинженеры из Гарвардского университета предложили эффективную помощь людям, потерявшим слух в результате травмы барабанной перепонки. Ученые могут напечатать на 3D-принтере имплант, не уступающий по своим качествам «оригиналу».

Барабанная перепонка – это тонкая круглая мембрана, преобразующая звуковые волны в электрические сигналы, которые затем поступают в мозг. Это очень нежный орган, который можно повредить в результате взрывов и других громких звуков, инфекций или механических действий. И хотя перфорированная барабанная перепонка способна восстанавливаться – зарастать, – это нередко сказывается на последующей остроте слуха. Кроме того, это очень долгий процесс, во время которого в ухо может попасть инфекция.

В тяжелых случаях врачи лечат разрыв барабанной перепонки с помощью тимпанопластики. Эта хирургическая операция основана на использовании взятого у пациента материала. Но ни одна ткань в человеческом теле не идентична ткани барабанной перепонки, и такой новосозданный орган неидеально справляется со своими задачами.

Стартом к исследованиям и открытию стал взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году, когда пострадало более 280 человек. Многие из них получили травмы барабанной перепонки, и пока хирурги проводили операции – биоинженеры искали новые решения.

Гарвардские специалисты назвали свою технологию PhonoGraft. Чернила на основе синтетического полимера позволяют печатать на 3D-принтере эластичную структуру, почти полностью имитирующую структуру нормальной барабанной перепонки. Она не только хорошо передает звук и выполняет «барьерные» функции, но также служит каркасом для регенерации собственных тканей пациента.