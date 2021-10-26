На что, кроме света, реагируют наши зрачки?

Известно, что размер зрачка меняется в зависимости от условий освещения. Это одна из наших основных автоматических сенсорных реакций. И хотя яркость является основным фактором, определяющим размер зрачка, существует множество других стимулов, которые могут влиять на реакцию зрачка, от лекарств и гормонов до возбуждения и внимания.

В новом исследовании ученые из Университета Сиднея показали, что человек реагирует на количество объектов в его поле зрения точно так же, как и на свет. Эксперименты показали, что зрачки расширяются в ответ на изображения с большим количеством точек, что указывает на внутренний механизм восприятия.