На что, кроме света, реагируют наши зрачки?

Известно, что размер зрачка меняется в зависимости от условий освещения. Это одна из наших основных автоматических сенсорных реакций. И хотя яркость является основным фактором, определяющим размер зрачка, существует множество других стимулов, которые могут влиять на реакцию зрачка, от лекарств и гормонов до возбуждения и внимания.
В новом исследовании ученые из Университета Сиднея показали, что человек реагирует на количество объектов в его поле зрения точно так же, как и на свет. Эксперименты показали, что зрачки расширяются в ответ на изображения с большим количеством точек, что указывает на внутренний механизм восприятия.
Новое исследование было сосредоточено на взаимосвязи между реакцией зрачков и нашей, казалось бы, запрограммированной способностью воспринимать числа. Некоторым участникам было поручено пассивно рассмотреть несколько изображений, содержащих разное количество точек.
«Участники эксперимента пассивно наблюдали массивы черных или белых точек одинаковой физической яркости, но разной физической или иллюзорной численности. В половине моделей пары точек были соединены линиями, чтобы создать формы, похожие на гантели, вызывая иллюзорную недооценку воспринимаемой численности; в другой половине линии были либо перемещены, либо удалены», — пишут исследователи.
Результаты показали, что зрачки расширяются в ответ на большее количество отдельных точек. Когда изображения показывались с меньшим количеством точек, зрачки участников быстро сужались. Элиза Кастальди, соавтор нового исследования из Университета Флоренции, говорит, что эти результаты демонстрируют, насколько глубоко первичное визуальное восприятие связано с числовой информацией. Это открытие также может также привести к практическим клиническим приложениям, диагностирующим проблемы в числовом познании.
«Например, эта способность нарушена при дискалькулии, которая является дисфункцией в математическом обучении, поэтому наш эксперимент может быть полезен для раннего выявления этого состояния у очень маленьких детей. Это очень просто: испытуемые просто смотрят на экран, не проявляя никакой активной реакции, и их зрачковая реакция измеряется дистанционно», — пишут авторы работы.