Начинать работу рано утром вредно для здоровья

Все большее число исследований показывает, что хроническое недосыпание (менее семи часов в сутки) снижает производительность, увеличивает риск ошибок и несчастных случаев, а также приводит к таким негативным последствиям для здоровья, как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Тем не менее, например в США, почти 40% взрослого населения в будние дни спит менее семи часов. А еще 15% постоянно спят лишь по шесть часов в самом лучшем случае. В рамках недавно проведенного исследования специалисты из Университета Пенсильвании попытались понять, что же заставляет людей идти на это. Еще одной задачей было составление социально-демографического портрета недосыпающих людей.

Были проанализированы данные почти 125 тысяч американцев в возрасте от 15 лет и старше. Основной причиной хронического (многолетнего) недосыпания оказалась работа, а также дорога до нее. Люди, начинающие работу в 6 утра, спят в среднем по шесть часов, тогда как при начале рабочего дня в 9 или 10 утра продолжительность ночного сна увеличивается как минимум на 20 минут. При этом те, кто приступают к работе раньше, еще и перерабатывают (в среднем — на 1,5 часа в неделю). В 60% случаев речь идет о тех, кому приходится трудиться на нескольких рабочих местах, однако переработки характерны и для тех, кто имеет лишь одну работу. И, согласно результатам исследования, недосыпающие люди — это, преимущественно, мужчины в возрасте 25-64 года, имеющие хорошую работу и высокий доход.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Sleep, который издается Ассоциацией исследования сна. Авторы доклада адресуют его не только ученым или общественности, но также чиновникам, политикам и руководителям компаний, обращая внимание последних на очевидные пути улучшения здоровья нации. Очень многие профессии допускают гибкий график — значит, не следует этим пренебрегать. В тех случаях, когда начало рабочего дня обязательно должно быть фиксированным, следует рассмотреть возможность передвинуть старт на более позднее время. Эти меры приведут к тому, что больше людей будет высыпаться, что пойдет на пользу их здоровью, а выполнение заданий на рабочем месте будет более эффективным.

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