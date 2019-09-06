Найден «ген левшей»: он определяет строение мозга и (возможно) языковые навыки

Исследователи из Оксфордского университета проанализировали геномы примерно 400 000 человек из британской базы данных UK Biobank, из которых 38 332 были левшами.

Четыре области в структуре ДНК левшей были идентифицированы как имеющие мутации по сравнению с правшами. Эти мутации изменили способ организации внутренних клеток организма, называемых криоскелетом. Исследователи сканировали мозг участников эксперимента и обнаружили, что цитоскелет изменил белое вещество мозга.

«Впервые мы смогли установить в отношении человека, что различия в цитоскелете, связанные с доминированием той или иной руки, видны и в строении мозга», – рассказала соавтор исследования профессор Гвеналль Дуо.

У участников исследования-левшей левое и правое полушария были более скоординированы в областях, отвечающих за языковую коммуникацию. Ученые предположили, что у левшей могут быть лучше развиты вербальные навыки, хотя прямых доказательств этому пока нет.