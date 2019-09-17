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Человек

Найден новый гормон страха (его вырабатывают кости!)

17 сентября 2019
А по действию он близок к адреналину.

Учёные выяснили, что остеокальцин – гормон, который выделяет в кровь скелет – отвечает за адекватную реакцию оранизма на страх, то есть мобилизует организм, повышая пульс и кровяное давление. Ранее «гормоном страха» с таким эффектом считался адреналин, который вырабатывается надпочечниками.

Исследователи из Колумбийского университета в ходе эксперимента заметили, что мыши, лишенные надпочечников, реагировали на опасность не хуже, чем их полноценные собратья. Они предположили, что в организме существует еще один гормон, отвечающий за страх.

Чтобы проверить, действительно ли остеокальцин работает как гормон страха, ученые пугали мышей (ударами тока и запахом лисьей мочи), а затем проверяли уровень остеокальцина в крови животных. 

В эксперименте поучаствовали и люди; испытаниями – то есть стрессовыми ситуациями – для них были выступления на публике и экзамены. В обоих случаях – и у мышей, и у людей – стресс вызывал повышенная концентрация остеокальцина в крови.

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