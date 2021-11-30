Найден способ отключить функцию гена, способствующего распространению рака

Исследователи из Принстонского университета открыли соединение, которое нацелено на ген, являющийся центральным звеном в метастазах многих основных видов рака.

«Представьте, что вы можете вылечить рак, воздействуя на один крошечный ген. Представьте, что один и тот же ген присутствует во всех основных формах рака, включая рак груди, простаты, легких, печени и толстой кишки. Представьте, что этот ген не важен для здоровой жизнедеятельности, поэтому вы можете атаковать его с небольшим количеством отрицательных побочных эффектов или без них», – пишут исследователи из Принстона.

Биолог-онколог Ибинь Канг провел более 15 лет, исследуя малоизвестный, но смертельный ген под названием MTDH, или метадгерин, который вызывает метастазы рака и который теперь можно отключить у мышей и в тканях человека с помощью целевых экспериментальных исследований. Предполагается, что через несколько лет этот метод может привести к прорыву в борьбе с раковыми заболеваниями.