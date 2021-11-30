Найден способ отключить функцию гена, способствующего распространению рака

Исследователи из Принстонского университета открыли соединение, которое нацелено на ген, являющийся центральным звеном в метастазах многих основных видов рака.
«Представьте, что вы можете вылечить рак, воздействуя на один крошечный ген. Представьте, что один и тот же ген присутствует во всех основных формах рака, включая рак груди, простаты, легких, печени и толстой кишки. Представьте, что этот ген не важен для здоровой жизнедеятельности, поэтому вы можете атаковать его с небольшим количеством отрицательных побочных эффектов или без них», – пишут исследователи из Принстона.
Биолог-онколог Ибинь Канг провел более 15 лет, исследуя малоизвестный, но смертельный ген под названием MTDH, или метадгерин, который вызывает метастазы рака и который теперь можно отключить у мышей и в тканях человека с помощью целевых экспериментальных исследований. Предполагается, что через несколько лет этот метод может привести к прорыву в борьбе с раковыми заболеваниями.
В течение многих лет Канг работал над изучением метастазов рака. Метастазы, то есть злокачественные клетки, отделившиеся от первичного новообразования и перенесенные с током крови или лимфы в другие участки тела, позволяют раку распространяться и делают болезнь смертельной. Например, известно, что, тогда как 99% пациенток с раком молочной железы выживают через пять лет после постановки диагноза, только 29% из них останутся в живых, если рак дал метастазы.
Новое открытие берет свое начало в исследовании 2004 года, в ходе которого ученые из Принстона определили ген метадгерин, причастный к метастатическому раку груди. Затем в статье 2009 года Канг показал, что ген был амплифицирован и продуцировал аномально высокие уровни белков MTDH примерно в трети опухолей рака молочной железы, и он играет центральную роль не только в процессе метастазирования, но и в устойчивости этих опухолей к химиотерапии.
Последующие исследования продолжали проливать свет на важность гена MTDH в развитии рака. В экспериментах над мышами выяснилось, что у грызунов с отключенным геном MTDH рак молочной железы образовывал гораздо меньше опухолей, а те опухоли, которые образовались, не давали метастазы. Затем было обнаружено, что то же самое верно в отношении рака простаты, рака легких, колоректального рака, рака печени и многих других видов рака.
«Мыши без гена MTDH могли расти, размножаться и нормально жить, поэтому мы знали, что он станет отличной мишенью для лекарств», – говорит Кан.
Кристаллическая структура MTDH показывает, что белок имеет пару выступов, похожих на пальцы, которые сцепляются с двумя отверстиями на поверхности другого белка, называемого SND1. По словам Канга, это «похоже на два пальца, воткнутые в отверстия шара для боулинга», и ученые подозревали, что, если нарушить эту связь, это будет иметь огромное значение для смягчения вредного воздействия MTDH.
Команда провела два года в поиске подходящих молекул, чтобы заполнить эти «дыры» и, наконец, наткнулась на соединение, которое ученые назвали «серебряной пулей». Полученное соединение закрывает пустоты и предотвращает блокировку белков с глубоким противораковым действием, которое напоминает те, которые наблюдались у мышей с дефицитом MTDH.
«В 2014 году мы показали, что происходит, если вы обезоруживаете ген при рождении. На этот раз мы показываем, что после того, как опухоль уже полностью переросла в полномасштабный, опасный для жизни рак, мы можем устранить функцию этого гена. Мы обнаружили, что независимо от того, делаете ли вы это генетически или фармакологически, используя наше соединение, вы добиваетесь одного и того же результата», – уверяет Канг.
Ученые говорят, что MTDH способствует развитию рака двумя основными способами: помогая опухолям переносить стресс от химиотерапии и заглушая сигнал тревоги, который обычно подают органы, когда опухоль поражает их. Взаимодействуя с белком SND1, он не дает иммунной системе распознавать сигналы опасности, обычно генерируемые раковыми клетками, и, следовательно, не дает ей атаковать их.
В настоящее время команда работает над усовершенствованием соединения, надеясь улучшить его эффективность в нарушении связи между MTDH и SND1 и снизить требуемую дозировку. Они надеются приступить к клиническим испытаниям на людях через два-три года.