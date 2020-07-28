Найдена связь между уровнем самоубийств и содержанием лития в питьевой воде

Литий традиционно используется в психиатрии с доказанной способностью стабилизировать настроение. Его применяют для лечения психических заболеваний: маниакальных и гипоманиакальных состояний, для профилактики аффективных биполярных и шизоаффективных расстройств.

Дозы, используемые в психиатрии, достаточно велики — не менее 200 миллиграммов в день, а побочные эффекты необходимо тщательно контролировать. Но некоторые исследования показывают, что даже микродозы элемента, всего 400 мкг в день, могут привести к улучшению настроения.

За прошедшие годы многие исследования намекали на связь между более высоким уровнем лития в коммунальном водоснабжении и более низкими показателями смертности от самоубийств среди местного населения. Теперь группа ученых из Великобритании провела первый метаанализ исследований о литии, подтвердив эту связь.