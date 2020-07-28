Найдена связь между уровнем самоубийств и содержанием лития в питьевой воде

Литий традиционно используется в психиатрии с доказанной способностью стабилизировать настроение. Его применяют для лечения психических заболеваний: маниакальных и гипоманиакальных состояний, для профилактики аффективных биполярных и шизоаффективных расстройств.
Дозы, используемые в психиатрии, достаточно велики — не менее 200 миллиграммов в день, а побочные эффекты необходимо тщательно контролировать. Но некоторые исследования показывают, что даже микродозы элемента, всего 400 мкг в день, могут привести к улучшению настроения.
За прошедшие годы многие исследования намекали на связь между более высоким уровнем лития в коммунальном водоснабжении и более низкими показателями смертности от самоубийств среди местного населения. Теперь группа ученых из Великобритании провела первый метаанализ исследований о литии, подтвердив эту связь.
Метаанализ включал в себя данные 15 исследований, собранных из 1286 населенных пунктов в Японии, Австрии, США, Англии, Греции, Италии и Литве. Средние уровни лития, обнаруженные в образцах питьевой воды, варьировались от 3,8 микрограмма на литр (мкг/л) до 46,3 мкг/л.
Обширный анализ этих цифр показал, что более высокие уровни лития, естественно встречающиеся в питьевой воде, действительно были связаны с более низким уровнем смертности от самоубийств в конкретном районе.
Как и при любом сложном анализе доступной литературы, результаты сопровождаются важными оговорками. Команда подчеркивает, что экологические исследования проводятся, чтобы генерировать гипотезы, и, вместо того, чтобы становиться ответом, они в основном просто формулируют вопрос.
Сведения о социальных классах, распространенности психических расстройств среди населения и даже о том, сколько людей переезжали в другие районы могут повлиять на результаты наблюдений, не говоря уже о том, что не было исследовано влияние лития, который мы получаем из пищи.
«Кроме того, питьевая вода в бутылках (обработанная или природная минеральная вода из родников) часто имеет гораздо более высокое содержание лития, чем водопроводная вода — связь между воздействием лития через бутилированную воду и самоубийствами не изучалась», — пишут авторы работы.
В свете своих выводов исследователи рекомендуют рандомизированные исследования по добавлению лития в водоснабжение в качестве «возможного средства проверки гипотезы» наряду с исследованиями пищевых источников лития.
Ионы лития оказывают многообразное действие на нервную систему, в частности выступая антагонистом ионов натрия в нервных и мышечных клетках. Литий также влияет на метаболизм и транспорт моноаминов (норадреналина, серотонина), повышает чувствительность некоторых областей мозга к дофамину. Однако из-за большого количества побочных эффектов, противопоказаний, смертельной ядовитости лития в больших дозах и в целом не до конца изученной темы взаимодействия с человеческим организмом не рекомендуется употреблять препараты, содержащие соли лития для профилактики того или иного заболевания.
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