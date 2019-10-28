Найденную при переезде картину Чимабуэ продали за 24 миллиона евро

Картина Чимабуэ десятилетиями висела над кухонной плитой в доме 1960-х годов в предместье Парижа. Представительница аукционного дома случайно обнаружила шедевр, когда оценивала стоимость мебели при переезде хозяев. Около 100 других предметов из дома были проданы примерно за 6 тысяч евро, а оставшиеся предметы интерьера были утилизированы.

Флорентийский художник Чимабуэ (наст. имя Ченни ди Пепо) был одним из пионеров раннего Возрождения. Ему приписывают лишь 11 работ по дереву, ни одна из которых не подписана. Две сцены из того же диптиха, что и «Осмеяние Христа», висят в Национальной галерее в Лондоне и коллекции Фрика в Нью-Йорке. Национальная галерея в Лондоне описывает работы Чимабуэ как «критический момент в истории искусства», когда итальянские художники, все еще находившиеся под влиянием византийской живописи, исследовали натуралистическое изображение форм и трехмерного пространства.