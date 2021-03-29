Найдены микробы, невидимые для нашей иммунной системы

Бактерии, извлеченные из глубин Тихого океана, оказались настолько чужды человеческому организму, что наши иммунные клетки даже не фиксируют их присутствие, что делает их совершенно невидимыми для нашей иммунной системы.

Это полностью противоречит одному из классических принципов иммунологии, который гласит, что иммунная система человека эволюционировала, чтобы обнаруживать каждый микроб независимо от того, опасен он или нет.

Чтобы проверить это, исследователям пришлось найти бактерии, которые вряд ли когда-либо ранее контактировали с иммунной системой млекопитающих. Они выбрали место в глубине центральной части Тихого океана, в охраняемой зоне островов Феникс в Кирибати, в 2655 км к юго-западу от Гавайев.