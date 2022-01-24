Найдены неожиданные виновники избыточного веса у женщин

Ученых давно интересует связь здоровья юного организма и его будущего потомства. Проведенные в прошлом исследования показали, что воздействие ряда химических веществ на представителей фауны, не вступивших в пубертатный период, отражается на их детенышах в нескольких поколениях. Ученые из Бристольского университета решили проверить эти выводы применительно к людям.
В 2014 году они установили, что если будущие отцы начинали регулярно курить до достижения половой зрелости (до 11 лет), то их сыновья впоследствии имели склонность к полноте. На физической форме дочерей этот фактор не отражался. Новый проект получил название «Дети 90-х». На этот раз исследователи решили детально рассмотреть жизнь более старших поколений – дедушек и прадедушек.
Проанализировав данные более 14 000 человек, ученые обнаружили прямую связь с курением. В частности, если дедушка по отцовской линии начал курить до полового созревания (до 13 лет), то его внучки имели избыточную жировую массу: около +3,5 кг в 17 лет и около + 5,5 кг в 24 года. А если прадедушки по материнской линии начали курить в столь раннем возрасте, их правнучки в 17 лет имели пять лишних килограммов, и шесть – в 24 года. При этом у потомков мужского пола такого эффекта не наблюдалось.
Подводя итоги работы, ее авторы считают доказанным тот факт, что воздействие определенных веществ на мальчика до наступления половой зрелости может оказать влияние на последующие поколения. Таким образом, причины, по которым дети набирают лишний вес, могут быть связаны не только с их текущим питанием и физическими упражнениями, но и с образом жизни их предков.
Ранее также было доказано, что ДНК, унаследованная от отца, играет более важную роль в формировании организма, нежели материнские гены.