Найдены неожиданные виновники избыточного веса у женщин

Проанализировав данные более 14 000 человек, ученые обнаружили прямую связь с курением. В частности, если дедушка по отцовской линии начал курить до полового созревания (до 13 лет), то его внучки имели избыточную жировую массу: около +3,5 кг в 17 лет и около + 5,5 кг в 24 года. А если прадедушки по материнской линии начали курить в столь раннем возрасте, их правнучки в 17 лет имели пять лишних килограммов, и шесть – в 24 года. При этом у потомков мужского пола такого эффекта не наблюдалось.

Подводя итоги работы, ее авторы считают доказанным тот факт, что воздействие определенных веществ на мальчика до наступления половой зрелости может оказать влияние на последующие поколения. Таким образом, причины, по которым дети набирают лишний вес, могут быть связаны не только с их текущим питанием и физическими упражнениями, но и с образом жизни их предков.

Ранее также было доказано, что ДНК, унаследованная от отца, играет более важную роль в формировании организма, нежели материнские гены.