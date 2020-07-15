Население Земли начнет сокращаться через несколько десятилетий

Численность мирового населения достигнет максимума в 9,7 миллиарда к 2064 году и сократится до 8,8 миллиарда к концу столетия, говорится в исследовании, проведенном Вашингтонским университетом в Сиэтле и опубликованном в Lancet.

В работе исследователей говорится, что в 23 странах, включая Японию, Испанию, Италию и Украину, численность населения сократится вдвое, а в странах Африки к югу от Сахары, напротив, утроится. Демографы предсказывают, что к 2100 году пожилых людей станет больше, чем молодых. В частности, в мире будет 2,4 миллиарда людей старше 65 лет и всего 1,7 миллиарда в возрасте до 20 лет.

Основными факторами, способствующими сокращению численности населения, называются расширение доступа к контрацепции и улучшение уровня образования женщин и девочек. Если же эти тенденции не сохранятся, численность населения будет расти и дальше.

Также прогнозируется, что показатели рождаемости сократятся с 4,6 рождений на одну женщину (данные по состоянию на 2017 год) до 1,7 к 2100 году. Если этого снижения рождаемости не произойдет, общий рост населения будет гораздо более значительным.

Ведущий автор исследования Кристофер Мюррей считает, что государства не должны искусственно влиять на количество желаемых детей в семьях. Вместо этого он призывает изменить миграционную политику в ряде стран.

«Лучшими решениями для поддержания текущего уровня населения, экономического роста и геополитической безопасности являются открытая иммиграционная и социальная политика, поддерживающая семьи, имеющие желаемое количество детей. Однако существует реальная опасность того, что в условиях сокращения численности населения некоторые страны могут рассмотреть политику, ограничивающую доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья, что может иметь разрушительные последствия», — отмечает Мюррей.