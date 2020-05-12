Наш внутренний мир: чем так важна микробиота

Что касается человека, если «своих» пребиотиков не хватает, стоит позаимствовать их в виде лекарственных комплексов. Для человеческой цивилизации это направление науки приобрело особую важность, поскольку помогает решить проблему голодающих стран.

«Просто накормить голодающих детей мало, – объясняет биомедик Сатхиш Субраманиан из Центра геномных наук и системной биологии в Сент-Луисе, проводивший исследования в Бангладеш. – Необходимо помочь им восстановить сильно поврежденную кишечную биоту».