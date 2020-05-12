Наш внутренний мир: чем так важна микробиота

Мы – и жители изобилующих фастфудами мегаполисов вроде Нью-Йорка, и обитатели амазонской сельвы, и селяне далекой африканской Малави – рождаемся равными во всем, в том числе со сходным набором кишечных микроорганизмов. «Однако с возрастом состав микробиоты начинает “редактироваться”, меняться, причем у горожан, придерживающихся так называемой западной диеты – предпочитающих излишне жирную и сладкую пищу, – микробиота утрачивает разнообразие», – рассказывает о результатах исследований, проведенных ее группой в названных регионах, биомедик Таня Яцуненко из Университета имени Вашингтона (Миссури).
Если обеднение микробиоты существенное, приходится вмешиваться медикам: прописывать пробиотики, пребиотики или кишечные трансплантаты. Иначе последуют серьезные изменения в обмене веществ и даже в психическом состоянии (микробиота – один из влиятельнейших факторов, определяющих наше психическое здоровье). Нельзя сказать, что все это сугубо человеческое изобретение, ведь у многих животных кишечный микробиом не достается новорожденным по наследству. Он всегда образуется заново: попадает, например, с пищей, которой выкармливают родители (это целый комплекс пребиотиков и пробиотиков).
Что касается человека, если «своих» пребиотиков не хватает, стоит позаимствовать их в виде лекарственных комплексов. Для человеческой цивилизации это направление науки приобрело особую важность, поскольку помогает решить проблему голодающих стран.
«Просто накормить голодающих детей мало, – объясняет биомедик Сатхиш Субраманиан из Центра геномных наук и системной биологии в Сент-Луисе, проводивший исследования в Бангладеш. – Необходимо помочь им восстановить сильно поврежденную кишечную биоту».