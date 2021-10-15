Наше обоняние умеет молниеносно сигнализировать об опасности

Результаты двух экспериментов, проведенных исследователями из Каролинского института в Швеции, показывают, что нервные окончания глубоко внутри нашего носа начинают обрабатывать негативные запахи в самый момент их обнаружения, вызывая стремительную реакцию организма.

Способность обнаруживать запах потенциальной угрозы и реагировать на нее – необходимое условие выживания. Млекопитающие им пользуются до сих пор, а вот разленившийся Homo Sapiens может не придавать запахам такого большого значения – но организм все делает за нас.

Используя новую технику, исследователи смогли изучить, что происходит в мозге, когда центральная нервная система считает какой-то запах опасным. Исследование показало, что «негативные» запахи, связанные с беспокойством, обрабатываются раньше, чем «позитивные», и вызывают реакцию физического избегания.