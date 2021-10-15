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Человек

Наше обоняние умеет молниеносно сигнализировать об опасности

National Geographic Россия
15 октября 2021
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Фото: Pixabay
В некоторых ситуациях оно работает эффективнее, чем зрение и слух.

Результаты двух экспериментов, проведенных исследователями из Каролинского института в Швеции, показывают, что нервные окончания глубоко внутри нашего носа начинают обрабатывать негативные запахи в самый момент их обнаружения, вызывая стремительную реакцию организма. 

Способность обнаруживать запах потенциальной угрозы и реагировать на нее – необходимое условие выживания. Млекопитающие им пользуются до сих пор, а вот разленившийся Homo Sapiens может не придавать запахам такого большого значения – но организм все делает за нас.

Используя новую технику, исследователи смогли изучить, что происходит в мозге, когда центральная нервная система считает какой-то запах опасным. Исследование показало, что «негативные» запахи, связанные с беспокойством, обрабатываются раньше, чем «позитивные», и вызывают реакцию физического избегания.

«Реакция избегания неприятных запахов, связанных с опасностью, долгое время рассматривалась как сознательный когнитивный процесс, но наше исследование впервые показывает, что это происходит бессознательно и чрезвычайно быстро», – Бехзад Иравани, ведущий автор исследования.

Над обработкой сигналов от обоняния трудится около пяти процентов человеческого мозга, что позволяет нам различать миллионы различных запахов. Большая часть таких запахов связана с угрозой нашим здоровью и даже жизни, например, резкие запахи химических веществ и тошнотворные запахи гниющих продуктов. Сигналы достигают мозга в течение 100-150 миллисекунд после вдыхания через нос.

Долгое время оставалось загадкой, какие нейронные механизмы участвуют в цепочке от обнаружения неприятного запаха до формирования четкого поведения избегания возможной опасности. Одна из причин этого – отсутствие неинвазивных методов измерения сигналов от обонятельной луковицы к важным центральным частям нервной системы, которые помогают обнаруживать опасные ситуации и вещества, но теперь ученые разработали такой способ. 

Их результаты основаны на трех экспериментах, в которых участников просили оценить свои ощущения от шести различных запахов, положительных и отрицательных, при этом измерялась электрофизиологическая активность обонятельной луковицы при реакции на каждый из запахов.

«Было ясно, что лампочка специфично и быстро реагирует на неприятные запахи и посылает прямой сигнал в моторную кору в течение примерно 300 мс. Сигнал заставляет человека неосознанно отклоняться от источника запаха», – Йохан Лундстрём, соавтор исследования.

Результаты показывают, что наше обоняние важно для обнаружения опасности в непосредственной близости, и большая часть этой способности является более бессознательной, чем наша реакция на опасность, опосредованную чувствами зрения и слуха, пишут исследователи. 

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