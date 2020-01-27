Наши предки вызвали массовое вымирание хищников миллионы лет назад

Ученые сообщают, что примерно в это же время наши предки начали использовать для получения пищи технологию под названием клептопаразитизм, который заключается в насильственном или тайном присвоении чужого кормового ресурса. Клептопаразитизм – это эффективная стратегия выживания, часто связанная с меньшим риском и меньшими усилиями для добычи пищи. Вы хорошо знаете животных-клептопаразитов – это чайки, которые выхватывают еду из ваших рук, гиены, которые подстерегают, когда львы насытятся или отвернутся от добычи, и другие звери, которые только рады стащить друг у друга добычу (развит клептопаразитизм и во внутривидовых отношениях).

Вполне возможно, что гоминины использовали эту стратегию до того, как научились пользоваться охотничьими инструментами. Они могли отгонять хищников от пищи, защищая ту колючими ветвями и другими примитивными инструментами.

Ученые объясняют последовавшее от клептопаразитизма представителей трибы гоминини вымирание хищников довольно просто: если вы будете часто красть еду у кого-то, то этот кто-то в конечном итоге просто умрет от голода. В данной ситуации это вылилось в целую цепочку смертей, в результате которой вымерли многие представители хищной фауны, обитающие на Земле миллионы лет назад. Среди них оказались в основном крупные хищники (с массой тела выше 21 килограмма): это доисторические виды гиен, саблезубых кошачьих, псовых, а также гигантские выдры и другие куньи.

Позже, когда гоминини начали самостоятельно эффективно охотиться на травоядных, это могло сильнее снизить доступность пищи для плотоядных. А совершенствование охотничьих инструментов еще больше увеличило давление на хищников.