Наши предки вызвали массовое вымирание хищников миллионы лет назад
Наша деятельность медленно, но верно ведет к массовому вымиранию животных. Согласно отчету ООН, представленному в мае 2019 года, около миллиона видов животных и растений находятся на грани исчезновения из-за антропогенного фактора. Новые исследования показывают, что подобное уже происходило миллионы лет назад, когда на Земле обитали предки человека.
Изучая данные окаменелостей в Восточной Африке, биологи смогли проследить сокращение количества хищников, которое коррелирует с увеличением размера мозга представителей трибы гоминини (лат. Hominini) – к ней относятся люди, шимпанзе, австралопитеки и еще несколько ископаемых родов – и изменениями растительности. Исследователи утверждают, что это можно интерпретировать как связь между вымиранием хищников и растущей активностью наших предков. Таким образом, они считают, что не только изменени климата привело к резкому вымиранию животных плиоценовой эпохи, сколько хитрость
Восточная Африка имеет богатую ископаемую историю, насчитывающую миллионы лет. Современные люди (Homo Sapiens) появились примерно 200 тысяч лет назад, но наши предки и их близкие родственники, такие как австралопитеки и ардипитеки (Ardipithecus), населяли Землю намного дольше.
На основании предыдущих исследований мы знаем, что объем мозга гоминина (Homininae) увеличился в три раза за последние четыре миллиона лет. Мы также знаем, что в это время предки человека начинают использовать все более сложные инструменты. Из этого можно заключить, что по мере развития гоминини значительно прибавляли в хитрости.
Ученые сообщают, что примерно в это же время наши предки начали использовать для получения пищи технологию под названием клептопаразитизм, который заключается в насильственном или тайном присвоении чужого кормового ресурса. Клептопаразитизм – это эффективная стратегия выживания, часто связанная с меньшим риском и меньшими усилиями для добычи пищи. Вы хорошо знаете животных-клептопаразитов – это чайки, которые выхватывают еду из ваших рук, гиены, которые подстерегают, когда львы насытятся или отвернутся от добычи, и другие звери, которые только рады стащить друг у друга добычу (развит клептопаразитизм и во внутривидовых отношениях).
Вполне возможно, что гоминины использовали эту стратегию до того, как научились пользоваться охотничьими инструментами. Они могли отгонять хищников от пищи, защищая ту колючими ветвями и другими примитивными инструментами.
Ученые объясняют последовавшее от клептопаразитизма представителей трибы гоминини вымирание хищников довольно просто: если вы будете часто красть еду у кого-то, то этот кто-то в конечном итоге просто умрет от голода. В данной ситуации это вылилось в целую цепочку смертей, в результате которой вымерли многие представители хищной фауны, обитающие на Земле миллионы лет назад. Среди них оказались в основном крупные хищники (с массой тела выше 21 килограмма): это доисторические виды гиен, саблезубых кошачьих, псовых, а также гигантские выдры и другие куньи.
Позже, когда гоминини начали самостоятельно эффективно охотиться на травоядных, это могло сильнее снизить доступность пищи для плотоядных. А совершенствование охотничьих инструментов еще больше увеличило давление на хищников.
Исследователи отмечают, что воздействие родов, входящих в трибу гоминини, на животный и растительный мир плиоценовой фауны все же нельзя сопоставить с сегодняшней деятельностью человека.
«Монополизация ресурсов – это навык, которым мы и наши предки пользовались миллионы лет, но только теперь мы можем изменить свое поведение, чтобы стремиться к устойчивому образу жизни и будущему», – заключает Серен Фаурби, биолог-эволюционист из Гётеборгского университета.
Исследование было опубликовано в журнале Ecology Letters.