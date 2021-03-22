Насколько чувствительны наши кончики пальцев?

Кожа — самый большой орган человеческого тела. Она в прямом смысле окутывает нас с головы до ног, позволяя касаться, предметов, ощущать их и вообще взаимодействовать с внешним миром. Но есть у этого нашего органа область, которая гораздо более отзывчива к прикосновениям, чем все остальное.

Кончики наших пальцев могут предоставить нам подробную сенсорную информацию обо всем, к чему мы прикасаемся. Новое исследование, опубликованное на этой неделе в Journal of Neuroscience, показывает, что кожные линии (или «гребни») наших отпечатков пальцев могут помочь объяснить необычайную чувствительность человеческого прикосновения.

Человеческое осязание берет начало в сети сенсорных нейронов с тысячами рецепторов, распределенных по нашей коже. Каждый из этих рецепторов привязан к небольшому участку кожи – ее рецептивному полю, где он отвечает за распознавание разных ощущений, например давления, вибрации или текстуры объектов. Чтобы проверить, насколько точно настроены эти рецептивные поля, исследователи провели эксперименты с участием шести мужчин и женщин в возрасте от 20 до 30 лет.

Они использовали специальный роботизированный прибор, чтобы нанести на кончики пальцев каждого участника рельефные точки с диаметром 0,4 мм и промежуточным расстоянием в 7 мм. Команда отслеживала реакцию отдельных нейронов на кончиках пальцев, используя электроды, вставленные в нерв в руке участника.