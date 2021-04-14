Насморк негативно отражается на работе вашего мозга

Миллионы людей, страдающих хроническим синуситом, имеют дело не только с заложенностью носа и головными болями, но также зачастую не могут сосредоточиться, испытывают депрессию и другие симптомы, указывающие на участие мозга в их болезни. Изучением этих явлений занимались ученые Медицинской школы Вашингтонского университета под руководством хирурга Ариа Джафари. По его словам, это первое исследование, которое связывает хроническое воспаление носовых пазух с нейробиологическими изменениями.
Для исследования было приглашено 1206 здоровых взрослых людей в возрасте от 22 до 35 лет. На основе сканирования врачи выбрали 22 человека с умеренным или тяжелым воспалением носовых пазух, а в контрольную группу было помещено 22 человека без каких-либо симптомов. Функциональная МРТ, которая позволяет отслеживать церебральный кровоток и активность нейронов, наглядно показала влияние заложенного носа на деятельность мозга.
Еще одним эффектом является «витание в облаках»: у людей с заложенным носом сеть пассивного режима работы мозга была стабильно активной. Между тем у здоровых людей эти нейронные связи работают только в моменты, когда перед мозгом не стоит задач, и он бесцельно перебирает мысли и воспоминания.
Врачи считают, что если не лечить хронический синусит, то эти изменения станут триггером к раннему снижению когнитивных способностей. Сделав этот вывод, авторы исследования планируют изучать связи на примере людей, которым уже был поставлен клинический диагноз хронического синусита. Сравнивая их поведение до, во время и после лечения, можно найти воспалительные молекулы или маркеры в кровотоке, которые непосредственно оказывают влияние на мозг, что приблизит к более эффективному решению комплекса проблем.
Кроме того, практикующие врачи-отоларингологи теперь смогут объяснять пациентам все эффекты и осложнения, возникающие при запущенных заболеваниях. Познакомьтесь с самыми ужасными научными экспериментами.