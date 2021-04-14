Насморк негативно отражается на работе вашего мозга

Еще одним эффектом является «витание в облаках»: у людей с заложенным носом сеть пассивного режима работы мозга была стабильно активной. Между тем у здоровых людей эти нейронные связи работают только в моменты, когда перед мозгом не стоит задач, и он бесцельно перебирает мысли и воспоминания.

Врачи считают, что если не лечить хронический синусит, то эти изменения станут триггером к раннему снижению когнитивных способностей. Сделав этот вывод, авторы исследования планируют изучать связи на примере людей, которым уже был поставлен клинический диагноз хронического синусита. Сравнивая их поведение до, во время и после лечения, можно найти воспалительные молекулы или маркеры в кровотоке, которые непосредственно оказывают влияние на мозг, что приблизит к более эффективному решению комплекса проблем.

Кроме того, практикующие врачи-отоларингологи теперь смогут объяснять пациентам все эффекты и осложнения, возникающие при запущенных заболеваниях. Познакомьтесь с самыми ужасными научными экспериментами.