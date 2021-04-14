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Человек

Насморк негативно отражается на работе вашего мозга

Анастасия Баринова
14 апреля 2021
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В новом исследовании раскрывается влияние воспаленных носовых пазух на нейронные сети, которые отвечают за познание, самоанализ и реакцию на внешние раздражители.

Миллионы людей, страдающих хроническим синуситом, имеют дело не только с заложенностью носа и головными болями, но также зачастую не могут сосредоточиться, испытывают депрессию и другие симптомы, указывающие на участие мозга в их болезни. Изучением этих явлений занимались ученые Медицинской школы Вашингтонского университета под руководством хирурга Ариа Джафари. По его словам, это первое исследование, которое связывает хроническое воспаление носовых пазух с нейробиологическими изменениями.

«Из предыдущих исследований мы знаем, что пациенты с синуситом часто обращаются за медицинской помощью не потому, что у них насморк и давление в носовых пазухах, а потому, что болезнь влияет на их взаимодействие с миром: они не могут быть продуктивными, плохо спят и соображают. Все это отражается на качестве их жизни, и теперь у нас есть перспективный механизм решения проблем».

Для исследования было приглашено 1206 здоровых взрослых людей в возрасте от 22 до 35 лет. На основе сканирования врачи выбрали 22 человека с умеренным или тяжелым воспалением носовых пазух, а в контрольную группу было помещено 22 человека без каких-либо симптомов. Функциональная МРТ, которая позволяет отслеживать церебральный кровоток и активность нейронов, наглядно показала влияние заложенного носа на деятельность мозга. 

«Участники с умеренным и тяжелым воспалением носовых пазух были молодыми людьми, не имеющими когнитивных нарушений. Однако сканирование их мозга рассказало нам другую историю: субъективные ощущения снижения внимания, трудности с концентрацией внимания или нарушения сна».

Еще одним эффектом является «витание в облаках»: у людей с заложенным носом сеть пассивного режима работы мозга была стабильно активной. Между тем у здоровых людей эти нейронные связи работают только в моменты, когда перед мозгом не стоит задач, и он бесцельно перебирает мысли и воспоминания.

Врачи считают, что если не лечить хронический синусит, то эти изменения станут триггером к раннему снижению когнитивных способностей. Сделав этот вывод, авторы исследования планируют изучать связи на примере людей, которым уже был поставлен клинический диагноз хронического синусита. Сравнивая их поведение до, во время и после лечения, можно найти воспалительные молекулы или маркеры в кровотоке, которые непосредственно оказывают влияние на мозг, что приблизит к более эффективному решению комплекса проблем. 

Кроме того, практикующие врачи-отоларингологи теперь смогут объяснять пациентам все эффекты и осложнения, возникающие при запущенных заболеваниях. Познакомьтесь с самыми ужасными научными экспериментами.

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