Наступление эры смартфонов вызвало всплеск травм шеи и головы

Нередко люди получают травмы, увлекшись смартфонами на ходу: они спотыкаются, падают или врезаются в различные препятствия (и не всегда отделываются простыми ушибами или синяками). В Нью-Йорке даже предлагали ввести запрет на набор сообщений во время ходьбы. Доктор Борис Пасховер (Dr. Boris Paskhover) из Медицинской школы Джонсона в университете Рутгерса (Нью-Джерси) изучил статистику травм, виновниками которых можно считать наши гаджеты.

Поскольку Пасховер работает в отделении хирургии головы и шеи, он сконцентрировался на изучении статистики случаев, когда страдали именно эти части тела. Пасховер с коллегами собрали информацию из базы данных NEISS, которая отслеживает травмы, связанные с конкретными типами электронных девайсов и предназначена как раз для проведения подобных исследований. Данные в базе NEISS собираются из примерно ста отделений скорой помощи в американских больницах. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.