Неандертальцы могли быть более чувствительны к боли, чем современные люди

Считается, что среди нынешнего человечества распределено не менее 40% неандертальского генома, при том что доля неандертальских генов у одного человека неафриканского происхождения составляет более 2%.
Функции и роль некоторых из этих генов уже удалось определить. А в новом исследовании ученых из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) и Каролинского института (Швеция) проведено «опознание» еще одного гена, кодирующего белок, формирующий ионный канал болевых рецепторов, сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».
Ученые проанализировали данные масштабного популяционного исследования, проведенного в Великобритании. Согласно ранее полученной информации, степень восприятия боли у участников зависела от возраста: чем старше они были, тем больше боли испытывали. Но оказалось, что носители неандертальского генного варианта ощущали такую же боль, как люди, родившиеся на восемь лет раньше.
Неандертальский вариант белка ионного канала отличается от обычного для современного человека тремя аминокислотами, в результате чего ионный канал легче активируется под внешним воздействием. Именно такой вариант и приводит к повышенной болевой чувствительности, в то время как одиночные аминокислотные замены не дают подобного эффекта.
По мнению одного из авторов работы, профессора и одного из основателей палеогенетики Сванте Паабо, сейчас трудно сказать, испытывали ли неандертальцы более сильные болевые ощущения, чем средний человек, потому что в их восприятии боли участвовал не только спинной, но и головной мозг, который мог вносить свои коррективы. Тем не менее эта работа показывает, что их болевой порог был ниже, чем у большинства современных людей.
Человек неандертальский (Homo neanderthalensis) окончательно сформировался как вид около 150 тысяч лет назад. Последние неандертальцы жили около 40 тысяч лет назад и сосуществовали с людьми около пяти тысяч лет.
Причины вымирания неандертальцев в настоящее время не прояснены до конца. Достоверно известно, однако, что в поздний период своего существования в Европе (около 40–39 тыс. лет назад) они выживали на пределе своих физических возможностей.
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