Неандертальцы могли быть более чувствительны к боли, чем современные люди

Неандертальский вариант белка ионного канала отличается от обычного для современного человека тремя аминокислотами, в результате чего ионный канал легче активируется под внешним воздействием. Именно такой вариант и приводит к повышенной болевой чувствительности, в то время как одиночные аминокислотные замены не дают подобного эффекта.

По мнению одного из авторов работы, профессора и одного из основателей палеогенетики Сванте Паабо, сейчас трудно сказать, испытывали ли неандертальцы более сильные болевые ощущения, чем средний человек, потому что в их восприятии боли участвовал не только спинной, но и головной мозг, который мог вносить свои коррективы. Тем не менее эта работа показывает, что их болевой порог был ниже, чем у большинства современных людей.

Человек неандертальский (Homo neanderthalensis) окончательно сформировался как вид около 150 тысяч лет назад. Последние неандертальцы жили около 40 тысяч лет назад и сосуществовали с людьми около пяти тысяч лет.

Причины вымирания неандертальцев в настоящее время не прояснены до конца. Достоверно известно, однако, что в поздний период своего существования в Европе (около 40–39 тыс. лет назад) они выживали на пределе своих физических возможностей.

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