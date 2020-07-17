«Небольшое» преимущество: низкорослые мужчины живут дольше остальных

Согласно результатам исследования 2014 года, ген долголетия в той или иной форме есть у всех людей, но ему легче «работать» с миниатюрными телами.

Научную работу провели специалисты Гавайского университета. Они изучили 8000 американцев японского происхождения, родившихся между 1900 и 1919 годами. Около 1200 человек дожили до 90 и 100 лет, а 250 были живы и на момент исследования. Самому пожилому участнику исследования — 106 лет. Все долгожители — люди невысокого роста: до 152 сантиметров. Все они реже болели раком, чем их остальные сверстники, и все они имеют нормальный уровень инсулина.

Ученые объясняют это работой гена FOXO3. Он есть у каждого человека, проявляясь по-разному в зависимости от обстоятельств и наследственности. Этот ген, в числе прочего, отвечает за стрессоустойчивость организма. По мнению гавайских исследователей, FOXO3 легче справляется с проблемами, возникающими в теле небольшого размера.

И хотя научная работа рассматривала только «американских японцев», ученые уверены, что выводы справедливы для всех людей — мужчин и женщин любого происхождения. Об этом говорит и статистика Гавайских островов: их жители не отличаются высоким ростом, однако средняя продолжительность жизни здесь — 81 год.

Исследование будет продолжено: теперь ученые попытаются найти инструмент практического применения своего открытия. Это поможет как в борьбе с возрастными заболеваниями, так и в продлении жизни человека в целом.

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