Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

«Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али за его усилия по достижению мира и международному сотрудничеству и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей. Премия также предназначена для признания всех заинтересованных сторон, работающих в интересах мира в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки», – говорится на сайте комитета.
Ахмед Али стал премьер-министром Эфиопии в апреле 2018 года. Он сразу же возобновил мирные переговоры с Эритреей и, в сотрудничестве с президентом этой страны Исаясом Афверки, разработал принципы мирного соглашения, положив конец конфликту, который начался в 1998 году.
Комитет отмечает, что в сентябре 2018 года правительство Ахмеда Али активно способствовало нормализации дипломатических отношений между Эритреей и Джибути. Он также пытался стать посредником между Кенией и Сомали в их затяжном конфликте из-за прав на Северо-Восточную провинцию, официально входящую в состав Кении, но населенную преимущественно сомалийцами.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B
«Нобелевский комитет считает, что именно сейчас усилия Абия Ахмеда заслуживают признания и нуждаются в поддержке», – говорится в сообщении комитета.
Нобелевская неделя проходит в Стокгольме с 7 по 14 октября. Уже стали известны лауреаты премии в области медицины, физики, химии и литературы. Премию по экономическим наукам присудят 14 октября.
Церемония вручения премии пройдет в Осло 10 декабря.