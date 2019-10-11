Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

«Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али за его усилия по достижению мира и международному сотрудничеству и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей. Премия также предназначена для признания всех заинтересованных сторон, работающих в интересах мира в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки», – говорится на сайте комитета.

Ахмед Али стал премьер-министром Эфиопии в апреле 2018 года. Он сразу же возобновил мирные переговоры с Эритреей и, в сотрудничестве с президентом этой страны Исаясом Афверки, разработал принципы мирного соглашения, положив конец конфликту, который начался в 1998 году.

Комитет отмечает, что в сентябре 2018 года правительство Ахмеда Али активно способствовало нормализации дипломатических отношений между Эритреей и Джибути. Он также пытался стать посредником между Кенией и Сомали в их затяжном конфликте из-за прав на Северо-Восточную провинцию, официально входящую в состав Кении, но населенную преимущественно сомалийцами.