– Вы помните свое первое впечатление от знакомства с наследием Владимира Шухова? Когда это было?

– Я не могу точно вспомнить, когда впервые увидел старые черно-белые изображения строений Шухова, это было много лет назад. Но они тут же привлекли меня, особенно учитывая контекст времени их создания. Даже по сегодняшним меркам они выглядят радикально. Можно представить, какое впечатление они производили в начале прошлого века.

– Как можно охарактеризовать влияние идей Шухова на современную архитектуру?

– Вклад Шухова в современную архитектуру масштабен, и все же, несмотря на то, что его работы продолжают вдохновлять многих архитекторов и инженеров, он остается одним из самых радикальных, но недооцененных дизайнеров нашего времени. Башня на Шаболовке – это чистое выражение технического прогресса, символ веры в будущее и одно из первых знаковых сооружений советского периода. Это сооружение огромной исторической важности, его легкость и геометрическая сложность бросают вызов воображению даже в наш компьютерный век.