Новая вакцина оповестит об укусе кровососущего клеща

В недалеком будущем люди смогут получить прививку, которая не только защитит их от болезни Лайма, но и от кровососущих клещей, которые ее распространяют. Такие прогнозы позволяет сделать исследование, проведенное учеными из Йельского университета. Они разработали вакцину против клещей и испытали ее на морских свинках.

Заболевания, передаваемые клещами, являются наиболее распространенными заболеваниями, ежегодно распространяемыми в США насекомыми или паукообразными, при этом болезнь Лайма занимает первое место. Ежегодно диагностируется более 30 тысяч случаев болезни Лайма, хотя по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, реальная заболеваемость, вероятно, в 10 раз выше.

Хотя эта инфекция в значительной степени поддается лечению с помощью антибиотиков, недиагностированные случаи могут привести к серьезным осложнениям, таким как хроническое воспаление суставов и повреждение нервов. Более продолжительное лето и более теплая зима, вызванная изменением климата, также увеличили ареал и выживаемость клещей-переносчиков болезней, что со временем привело к увеличению числа случаев заболевания.

Как и в случае с большинством инфекционных заболеваний, вакцина оказалась наиболее практичным способом справиться с угрозой болезни Лайма. В настоящее время компания Pfizer находится на второй фазе испытаний подобной вакцины. Однако ученые из Йельского университета пошли необычным путем. Вместо того, чтобы обучать иммунную систему просто распознавать бактерии Лайма, их вакцина предназначена для того, чтобы заставить иммунную систему отреагировать на сам укус клеща.