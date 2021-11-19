Новая вакцина оповестит об укусе кровососущего клеща
В недалеком будущем люди смогут получить прививку, которая не только защитит их от болезни Лайма, но и от кровососущих клещей, которые ее распространяют. Такие прогнозы позволяет сделать исследование, проведенное учеными из Йельского университета. Они разработали вакцину против клещей и испытали ее на морских свинках.
Заболевания, передаваемые клещами, являются наиболее распространенными заболеваниями, ежегодно распространяемыми в США насекомыми или паукообразными, при этом болезнь Лайма занимает первое место. Ежегодно диагностируется более 30 тысяч случаев болезни Лайма, хотя по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, реальная заболеваемость, вероятно, в 10 раз выше.
Хотя эта инфекция в значительной степени поддается лечению с помощью антибиотиков, недиагностированные случаи могут привести к серьезным осложнениям, таким как хроническое воспаление суставов и повреждение нервов. Более продолжительное лето и более теплая зима, вызванная изменением климата, также увеличили ареал и выживаемость клещей-переносчиков болезней, что со временем привело к увеличению числа случаев заболевания.
Как и в случае с большинством инфекционных заболеваний, вакцина оказалась наиболее практичным способом справиться с угрозой болезни Лайма. В настоящее время компания Pfizer находится на второй фазе испытаний подобной вакцины. Однако ученые из Йельского университета пошли необычным путем. Вместо того, чтобы обучать иммунную систему просто распознавать бактерии Лайма, их вакцина предназначена для того, чтобы заставить иммунную систему отреагировать на сам укус клеща.
Вакцина действует путем иммунизации организма против слюны клеща-переносчика болезни. Для этого в вакцине используется система доставки на основе мРНК – того же типа, что и для вакцин Pfizer и Moderna от COVID-19.
МРНК передает инструкции клеткам для выработки нескольких антигенов (белков), обнаруженных в слюне клещей, которые с наибольшей вероятностью привлекут внимание иммунной системы. Эти антигены затем заставят иммунные клетки вступить в непродолжительную, но «запоминающуюся» борьбу.
Есть надежда, что, когда клещ попытается укусить такого вакцинированного человека, его слюна вызовет почти немедленную иммунную реакцию. Эта реакция должна затруднить для клеща естественный прием пищи в виде человеческой крови, а также проявиться в виде заметного воспаления и покраснения в месте укуса, что позволит быстро обнаружить клеща.
В эксперименте с морскими свинками, клещи почти сразу удалялись от животных после появления у них иммунной реакции на укус. В дальнейшем команда продолжит работать над улучшением свойств вакцины и тщательно изучит ее безопасность, прежде чем приступить к испытаниям над людьми.