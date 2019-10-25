Греческий ученый выдвинул новую версию смерти Александра Македонского. Она очень правдоподобна
Доктор Томас Герасимидис, почетный профессор медицины в Университете Аристотеля в Салониках, с 1995 года изучает возможную причину смерти Александра Великого.
В ходе своего исследования он отверг несколько теорий, такие как пневмония, малярия и брюшной тиф, сосредоточив внимание на тщательно описанных симптомах, которые проявились у полководца в самые последние дни жизни.
Герасимидис пришел к выводу, что Александр Великий умер от острого панкреонекроза – осложненной формы панкреатита. Его состояние было вызвано желчнокаменной болезнью в сочетании с тяжелой едой и большим количеством вина.
Профессор и его команда прочитали труды всех историков, которые описывают последние дни Александра Великого, таких как Арриан, Птолемей, Плутарх и Квинт Курций. Они составили подробное описание истории его болезни в предсмертные дни.
В первый день болезни Александр страдал от сильных болей в животе, сопровождающихся высокой температурой, поэтому врачи вызвали рвоту, которая была общепринятым в то время лечением. Затем последовали холодные ванны, по-видимому, для того, чтобы у пациента спала температура.
На второй день Александр был измотан и страдал от озноба и расстройства брюшной полости. Однако он отправился во дворец Мидиоса, военного, который заменил его умершего друга Гефестиона, и снова ел тяжелую еду и пил много вина.
На третий день у Александра поднялась высокая температура с повышенным потоотделением и ознобом. Он также начал испытывать трудности с дыханием и признал, что чувствует себя истощенным.
В последующие дни здоровье великого завоевателя еще более ухудшилось. Лихорадка начала сопровождаться бредом.
Наконец, 13 июня 323 г. до н.э. в возрасте неполных 33 лет Александр Македонский скончался от тяжелого сепсиса, вызванного некрозом поджелудочной железы, пишет доктор Герасимидис в заключение своего исследования.
Герасимидис также исключил предыдущие теории о смерти великого завоевателя.
Малярия была исключена, потому что лихорадка, которая проявилась у Александра, не была похожа на малярийную. Кроме того, малярия обычно не приводит к смерти таким образом и так скоро после ее начала.
Теория о пневмонии также была отвергнута, потому что она редко вызывает боли в животе. Брюшной тиф исключен, поскольку в то время не было никакой эпидемии, а историки не сообщают о болезненной диарее у полководца.
Теория о вирусе Западного Нила была отвергнута, потому что он вызывает энцефалит, а не боль в животе и бред.
В начале 2019 года было высказано предположение, что Александр Македонский страдал от синдрома Гийена-Барре, редкого расстройства, при котором иммунная система организма атакует нервы, вызывая симптомы, включая слабость конечностей, что приводит к полному параличу.
Тот факт, что синдрому Гийена-Барре часто предшествует инфекционное заболевание, такое как респираторная инфекция или желудочный грипп, привело ученых к мысли, что это могло быть причиной смерти Александра.
Тем не менее, как утверждает доктор Герасимидис, основными симптомами были высокая температура и боль в животе.
Исследователь также отказывается принять теорию, что Александр умер от депрессии из-за смерти Гефестиона, его лучшего друга и генерала его армии. Согласно одной теории, депрессия ослабила его иммунную систему, сделав уязвимым для инфекций.
Однако греческий ученый говорит, что Александр никоим образом не страдал от изнурительной депрессии. Напротив, он утверждает, что даже в первые дни своей болезни Александр все еще работал со своими генералами, чтобы спланировать свою следующую кампанию.