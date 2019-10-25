Доктор Томас Герасимидис, почетный профессор медицины в Университете Аристотеля в Салониках, с 1995 года изучает возможную причину смерти Александра Великого.

В ходе своего исследования он отверг несколько теорий, такие как пневмония, малярия и брюшной тиф, сосредоточив внимание на тщательно описанных симптомах, которые проявились у полководца в самые последние дни жизни.

Герасимидис пришел к выводу, что Александр Великий умер от острого панкреонекроза – осложненной формы панкреатита. Его состояние было вызвано желчнокаменной болезнью в сочетании с тяжелой едой и большим количеством вина.

Профессор и его команда прочитали труды всех историков, которые описывают последние дни Александра Великого, таких как Арриан, Птолемей, Плутарх и Квинт Курций. Они составили подробное описание истории его болезни в предсмертные дни.