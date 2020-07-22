Новый анализ крови выявляет рак за 4 года до появления симптомов

Разработанный китайско-американским стартапом тест выявил рак у 91% людей, у которых не было симптомов при сборе образца крови, но через год-четыре были диагностированы рак желудка, пищевода, толстой кишки, легких или печени.

Образцы крови для изучения собирались в рамках исследования, проводимого Университетом Фудань в Китае в период с 2007 по 2017 год. В нем участвовали более 120 тысяч человек, каждый из которых в течение десяти лет сдавал анализы крови и проходил регулярные проверки у врачей. Всего за это время ученые собрали более 1,6 миллиона образцов, которые хранятся в архиве университета. Уникальность исследования состоит в том, что у ученых был доступ к крови онкологических больных, взятой задолго до того, как у них был диагностирован рак традиционными методами.

Исследователи выполнили анализ образцов плазмы 605 бессимптомных лиц, у 191 из которых позднее был диагностирован рак, 223 образцов от больных раком с подтвержденным диагнозом, а также 200 образцов первичной опухоли и нормальной ткани. Это позволило ученым определить в крови маркеры раннего развития рака и разработать на их основе тест. Кроме того, тест с вероятностью 95% определял отсутствие рака.