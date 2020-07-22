Новый анализ крови выявляет рак за 4 года до появления симптомов

Разработанный китайско-американским стартапом тест выявил рак у 91% людей, у которых не было симптомов при сборе образца крови, но через год-четыре были диагностированы рак желудка, пищевода, толстой кишки, легких или печени.
Образцы крови для изучения собирались в рамках исследования, проводимого Университетом Фудань в Китае в период с 2007 по 2017 год. В нем участвовали более 120 тысяч человек, каждый из которых в течение десяти лет сдавал анализы крови и проходил регулярные проверки у врачей. Всего за это время ученые собрали более 1,6 миллиона образцов, которые хранятся в архиве университета. Уникальность исследования состоит в том, что у ученых был доступ к крови онкологических больных, взятой задолго до того, как у них был диагностирован рак традиционными методами.
Исследователи выполнили анализ образцов плазмы 605 бессимптомных лиц, у 191 из которых позднее был диагностирован рак, 223 образцов от больных раком с подтвержденным диагнозом, а также 200 образцов первичной опухоли и нормальной ткани. Это позволило ученым определить в крови маркеры раннего развития рака и разработать на их основе тест. Кроме того, тест с вероятностью 95% определял отсутствие рака.
Новый тест, получивший название PanSeer, выявляет паттерны метилирования ДНК, которые, как известно, связаны с аномальными мутациями, ведущими к раку. Исследователи уточняют, что тест не выявляет предрасположенность к раку и не предсказывает болезнь. Вместо этого он обнаруживает следы злокачественных новообразований на очень ранней стадии, когда пациент еще не имеет симптомов.
У теста все еще есть ограничения. Например, он не может точно определить, какой тип рака развивается у человека, а только обнаруживает отклонения, которые затем требуют дополнительных диагностических тестов, чтобы точно определить, где может быть обнаружен рак.
Ученые отмечают, что необходима дальнейшая проверка, прежде чем тест станет клинически доступным, но они уверены, что этот вид инструмента раннего выявления поможет врачам выявлять и лечить рак на самой ранней стадии.
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