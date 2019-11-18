«ОБЪЕКТИВная благотворительность»: итоги конкурса

Конкурс уже восьмой раз проводит союз благотворительных организаций «Форум доноров».

– Меня глубоко тронула сама история и одновременно восхитила работа авторов. Если на секунду забыть, что историю ждет печальный конец – люди с боковым амиотрофическим склерозом не живут дольше пяти лет, перед нами отличная журналистская работа. Снимки очень тонкие по настроению и с эффектом «подсмотренности»: герои ведут себя на фотографиях естественно, совсем не чувствуется напряжение от присутствия фотографа. Кроме того, визуальный ряд имеет грамотную драматургическую композицию с началом и концом. К слову сказать, многие конкурсные работы в номинации «Фотоистория» грешат набором дублей одного и того же кадра. Здесь же нет формальности ни в тексте, ни в кадрах – работа получилась не для галочки в отчете, а для себя, для людей. Текст читается легко. Прямая речь героев, их диалоги добавляют работе интимности.