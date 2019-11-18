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Человек

«ОБЪЕКТИВная благотворительность»: итоги конкурса

18 ноября 2019
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«Не обижайся на меня». Он полюбил ее красивой и активной, продолжает любить и теперь. Она делала для него все, а теперь даже не может сказать ему, как благодарна. Она постепенно исчезает, но их любовь – нет.
Фото: Владимир Аверин
Конкурс уже восьмой раз проводит союз благотворительных организаций «Форум доноров».

В Москве подведены итоги всероссийского фотоконкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность». Три года в работе жюри участвует «National Geographic Россия» и в этом году был впервые вручен диплом в специальной номинации от нашего издания – «Фотоистория».

В этой номинации победил Благотворительный фонд помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом и другими нейромышечными заболеваниями «Живи сейчас» с историей «Не обижайся на меня» (фото Владимира Аверина, текст Марии Бобылевой). Диплом от «National Geographic Россия» вручила наша постоянный фотограф и автор Марина Маковецкая:

– Меня глубоко тронула сама история и одновременно восхитила работа авторов. Если на секунду забыть, что историю ждет печальный конец – люди с боковым амиотрофическим склерозом не живут дольше пяти лет, перед нами отличная журналистская работа. Снимки очень тонкие по настроению и с эффектом «подсмотренности»: герои ведут себя на фотографиях естественно, совсем не чувствуется напряжение от присутствия фотографа. Кроме того, визуальный ряд имеет грамотную драматургическую композицию с началом и концом. К слову сказать, многие конкурсные работы в номинации «Фотоистория» грешат набором дублей одного и того же кадра. Здесь же нет формальности ни в тексте, ни в кадрах – работа получилась не для галочки в отчете, а для себя, для людей. Текст читается легко. Прямая речь героев, их диалоги добавляют работе интимности.
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Евгений Дидик Генеральный директор Благотворительного фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая и фотограф Марина Маковецкая с дипломом «National Geographic Россия».

Приз экспертного жюри получила фотография «Спрятанный мир» (Томская организация поддержки пациентов ПНИ «Спрятанный мир»), приз зрительского онлайн-голосования достался работе «Всё в твоих руках» (Фонд помощи бездомным животным РЭЙ), в номинации «Признание коллег» победил снимок «Если я кому-нибудь интересна, значит, я человек» (Фонд Елены и Геннадия Тимченко). 

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«Спрятанный мир». В деревне Вороново Томской области живут более 900 человек, которых принято называть людьми с ограниченными возможностями. Диагнозы лишают клиентов психоневрологического интерната надежды и признания, ставя клеймо умственно отсталых и неполноценных.
Фото: Валентина Половникова
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«Всё в твоих руках». В марте 2019 года фонд РЭЙ провел фестиваль «Кошки-Мышки», посвященный развитию бережного и заботливого отношения к животным у детей. На фото одна из крыс-участниц в руках у волонтера.
Фото: Дарья Моргунова
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«Если я кому-нибудь интересна, значит, я человек». Сёльыб, некогда процветающий лесозаготовительный поселок в Республике Коми, превратился в местность с «терминальным диагнозом»: молодежи нет, на 105 жителей – 4 рабочих места. Благотворительная поддержка – единственная форма дохода для деревни, которая живет энтузиазмом пожилых жителей.
Фото: Полина Кочеткова