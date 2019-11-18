«ОБЪЕКТИВная благотворительность»: итоги конкурса
В Москве подведены итоги всероссийского фотоконкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность». Три года в работе жюри участвует «National Geographic Россия» и в этом году был впервые вручен диплом в специальной номинации от нашего издания – «Фотоистория».
В этой номинации победил Благотворительный фонд помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом и другими нейромышечными заболеваниями «Живи сейчас» с историей «Не обижайся на меня» (фото Владимира Аверина, текст Марии Бобылевой). Диплом от «National Geographic Россия» вручила наша постоянный фотограф и автор Марина Маковецкая:
Приз экспертного жюри получила фотография «Спрятанный мир» (Томская организация поддержки пациентов ПНИ «Спрятанный мир»), приз зрительского онлайн-голосования достался работе «Всё в твоих руках» (Фонд помощи бездомным животным РЭЙ), в номинации «Признание коллег» победил снимок «Если я кому-нибудь интересна, значит, я человек» (Фонд Елены и Геннадия Тимченко).