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Человек

Обнаружен «гормон забвения». Из-за него мы забываем сны и другую информацию

24 сентября 2019
Забывание – это активный процесс, а не наоборот.

Ученые из Нагойского университета в Японии и Национального института неврологических расстройств и инсульта в США обнаружили, что забвением во время сна могут управлять нейроны в глубине мозга, которые известны тем, что производят гормон, стимулирующий аппетит.

«Вы когда-нибудь задумывались, почему мы забываем большинство наших снов? Результаты нашего исследования предполагают, что запуск определенной группы нейронов во время фазы быстрого сна отвечает за то, запоминает ли мозг новую информацию после хорошего ночного сна», – говорит старший автор исследования Томас Килдуфф.

Уже более века ученые исследуют роль сна в хранении воспоминаний. Многие из них утверждают, что сон помогает мозгу сохранять новые воспоминания. Однако другие исследователи, в том числе Фрэнсис Крик, со-первооткрыватель двойной спирали ДНК, утверждают, что фаза быстрого сна может быть временем, когда мозг активно устраняет или забывает лишнюю информацию.

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Недавние исследования на мышах показали, что во время сна, в том числе быстрого, мозг избирательно обрезает синаптические связи между нейронами, участвующими в определенных типах обучения. Однако до настоящего исследования никто не показывал, как это может произойти.

Ученые во время опытов на мышах уделили внимание работе гипоталамуса – центра контроля многих гормонов и вегетативных функций. Там расположены клетки, которые производят меланин-концентрирующий гормон (МСН). Он отвечает за аппетит и участвует в регуляции фазы сна.

Исследователи обнаружили, что 52,8% клеток MCH гипоталамуса срабатывает, когда мыши находятся в фазе быстрого сна, около 35% работают только тогда, когда мыши бодрствуют, и около 12% – в обоих случаях.

«Из предыдущих исследований, проведенных в других лабораториях, мы уже знали, что клетки MCH были активны во время быстрого сна. Открыв эту новую схему, мы подумали, что эти клетки могут помочь мозгу хранить воспоминания», – сказал Килдуфф.

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Чтобы проверить эту идею, исследователи использовали различные генетические инструменты для включения и выключения нейронов MCH у мышей во время тестов памяти. К их удивлению, они обнаружили, что «включение» клеток MCH не улучшает память, а наоборот – ухудшает.

«Результаты экспериментов показали, что нейроны MCH помогают мозгу активно забывать новую, возможно, не важную информацию. Поскольку считается, что сны в основном возникают во время быстрого сна, активация клеток МСН может препятствовать сохранению содержимого сна в гиппокампе – следовательно, сон быстро забывается», – поясняет Килдуфф.

В будущем исследователи планируют выяснить, играет ли эта новая схема роль в нарушениях сна и памяти.

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