Обнаружен «гормон забвения». Из-за него мы забываем сны и другую информацию

Ученые из Нагойского университета в Японии и Национального института неврологических расстройств и инсульта в США обнаружили, что забвением во время сна могут управлять нейроны в глубине мозга, которые известны тем, что производят гормон, стимулирующий аппетит.

«Вы когда-нибудь задумывались, почему мы забываем большинство наших снов? Результаты нашего исследования предполагают, что запуск определенной группы нейронов во время фазы быстрого сна отвечает за то, запоминает ли мозг новую информацию после хорошего ночного сна», – говорит старший автор исследования Томас Килдуфф.

Уже более века ученые исследуют роль сна в хранении воспоминаний. Многие из них утверждают, что сон помогает мозгу сохранять новые воспоминания. Однако другие исследователи, в том числе Фрэнсис Крик, со-первооткрыватель двойной спирали ДНК, утверждают, что фаза быстрого сна может быть временем, когда мозг активно устраняет или забывает лишнюю информацию.