Образовательная траектория: правда или миф?

Как составить образовательную траекторию для своего ребенка?

Чтобы упорядочить его и свести риск ошибки к минимуму, можно воспользоваться простым алгоритмом, составленным экспертами Skyeng Math.

Определить мотивацию

Иногда интересы ребенка понятны – он любит петь или рисовать. Значит, музыкалка и художественная школа. А что если польза от увлечений не столь очевидна? Например, родители часто жалуются, что их отпрыск не интересуется ничем, кроме компьютерных игр. Но интерес к «этим глупым стрелялкам и бродилкам» может основываться на таланте к стратегическому мышлению. А может, ребенок мечтает создавать свои игры и может стать дизайнером или программистом? Постарайтесь вникнуть в увлечения школьника, спрашивайте его и слушайте ответы.

Выявить особенности

На эффективность обучения может влиять огромное количество факторов. Дети-совы никогда не будут хорошо учиться по утрам, зато они отлично воспринимают информацию вечером. Одиночкам не подходят групповые занятия, а экстравертам трудно сидеть над молчаливой книжкой.

Поставить цель

Для этого отлично подходит методика SMART - Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound. То есть ваша цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой и с точным дедлайном. «Подтянуть математику» - это не цель. «Научиться решать рациональные уравнения к марту, чтобы принять участие в районной олимпиаде» - уже лучше.

Продумать путь

Любая цель достижима, если разобрать ее на задачи. Если ребенок мечтает снять свой фильм, нужно научиться работать с видеоредакторами, разобраться с основами режиссуры, написать сценарий и так далее.

Создать план

Теперь у вас есть все для разработки индивидуальной образовательной траектории. Решите, что вы будете изучать, где, как и в каком порядке. Важно понимать, что план может меняться со временем – чтобы скорректировать курс, нужно время от времени проверять, как идут дела, и смотреть, какие цели уже достигнуты, что требует улучшения, а что можно оставить, как есть.