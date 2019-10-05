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Человек

Образовательная траектория: правда или миф?

05 октября 2019
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Эксперты Skyeng Math рассказывают, как сделать обучение максимально эффективным и интересным.

Даже в советских школах были дети, которые занимались по индивидуальной программе. Правда, такой подход приберегали для особых случаев – сказочно одаренных детишек, которые уже в третьем классе готовились к поступлению в МГУ, или тех, кому здоровье не позволяло заниматься по стандартной схеме.

Но ведь на самом деле все дети – особенные. И обучение будет гораздо более эффективным, если учитывать склонности, возможности и интересы ребенка.

Эта несложная, в сущности, мысль легла в основу одного из самых заметных трендов последних лет – образовательной траектории.

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Образовательная траектория: правда или миф?

Что такое образовательная траектория и кому она нужна 

Образовательная траектория — это персональный путь реализации личностного потенциала. Делать то, что любишь и так, как хочется – звучит как рецепт успеха и счастливой жизни.

Интересы формируются очень рано. Уже в первом классе у ребятишек есть любимые и нелюбимые предметы. Одни демонстрируют успехи в рисовании, другие с удовольствием решают примеры. Если развивать эти способности, можно достичь впечатляющих успехов.

Поэтому индивидуальная образовательная траектория необходима всем – и, кстати, не только детям. Но проблема в том, что в рамках массового образования реализовать такой подход очень трудно. Поэтому родителям приходится самостоятельно высматривать таланты в своих детях. Мы все делаем это, но процесс зачастую проходит стихийно.

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Образовательная траектория: правда или миф?

Как составить образовательную траекторию для своего ребенка?

Чтобы упорядочить его и свести риск ошибки к минимуму, можно воспользоваться простым алгоритмом, составленным экспертами Skyeng Math.

Определить мотивацию

Иногда интересы ребенка понятны – он любит петь или рисовать. Значит, музыкалка и художественная школа. А что если польза от увлечений не столь очевидна? Например, родители часто жалуются, что их отпрыск не интересуется ничем, кроме компьютерных игр. Но интерес к «этим глупым стрелялкам и бродилкам» может основываться на таланте к стратегическому мышлению. А может, ребенок мечтает создавать свои игры и может стать дизайнером или программистом? Постарайтесь вникнуть в увлечения школьника, спрашивайте его и слушайте ответы.

Выявить особенности

На эффективность обучения может влиять огромное количество факторов. Дети-совы никогда не будут хорошо учиться по утрам, зато они отлично воспринимают информацию вечером. Одиночкам не подходят групповые занятия, а экстравертам трудно сидеть над молчаливой книжкой.

Поставить цель

Для этого отлично подходит методика SMART - Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound. То есть ваша цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой и с точным дедлайном. «Подтянуть математику» - это не цель. «Научиться решать рациональные уравнения к марту, чтобы принять участие в районной олимпиаде» - уже лучше.

Продумать путь

Любая цель достижима, если разобрать ее на задачи.  Если ребенок мечтает снять свой фильм, нужно научиться работать с видеоредакторами, разобраться с основами режиссуры, написать сценарий и так далее.

Создать план

Теперь у вас есть все для разработки индивидуальной образовательной траектории. Решите, что вы будете изучать, где, как и в каком порядке. Важно понимать, что план может меняться со временем – чтобы скорректировать курс, нужно время от времени проверять, как идут дела, и смотреть, какие цели уже достигнуты, что требует улучшения, а что можно оставить, как есть.

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Образовательная траектория: правда или миф?

Как применить эту систему на практике?

Будем смотреть на вещи трезво – вы не сможете изменить школьную систему. Но в ваших силах дополнить обязательное образование и сделать его немного лучше – по крайней мере для вашего ребенка. Если у него есть способности и интерес к математике, подыщите хорошую школу с физико-математическим уклоном или дополнительные математические курсы. Если ребенку интересны робототехника или театр, подумайте о кружках и тематических летних лагерях. Дети, которые терпеть не могут читать, нередко отлично воспринимают информацию на слух – поищите подкасты и аудиокниги по интересующей его теме.

Современные технологии открывают почти безграничные возможности: даже если в вашем городе нет хороших репетиторов и достойных книжных магазинов, это не помешает ребенку учиться онлайн.