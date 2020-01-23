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Человек

Обрести покой: секрет популярности йоги в современном мире

Текст: Фрэн Смит; Фото: Энди Рихтер
23 января 2020
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Башня возвышается над священной рекой Джамна во Вриндаване. Мужчина медитирует в Кеши-гхат – священном для индусов месте. В Индии считается, что эта духовная и физическая практика помогает преодолеть мирские страдания и достичь состояния освобождения.
Лучшее лекарство от боли и стресса? Для многих – древняя практика йога.

Судья Элени Дерк – серьезная, внушительного вида дама. Облачившись в черную мантию, она устраивается за столом окружного суда в Джексонвилле (штат Флорида). Со скамьи присяжных, от адвокатских столов не видна еще одна деталь ее костюма – цветастые лосины для йоги.

Дерк открыла для себя йогу больше 25 лет назад. Ее мучили резкие боли в животе – спутники болезни Крона. Врач рекомендовал операцию. В надежде ее избежать Элени отправилась к двоюродному брату, мастеру йоги. Он научил ее перевернутым позам – так называемым инверсиям. Считается, что они очищают организм от токсинов, хотя наукой это и не подтверждено. Так или иначе, боли у Дерк утихли. Она говорит, что йога спасла ей жизнь.

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На Западе главное место часто отводится асанам, или позам, хатха-йоги, – одного из многих ее направлений. В Индии, где эта практика зародилась более четырех тысяч лет назад, последователи Кришны практикуют бхакти-йогу как форму служения Богу. Совершая обход холма Говардхан, они преодолевают 21 километр, передвигая 108 камней и то и дело распластываясь на земле.

Дерк выучилась на инструктора по йоге: если на улице не слишком жарко, она каждый месяц проводит бесплатные занятия – прямо на лужайке перед зданием суда. В юридических кругах Дерк широко известна как судья, которая приговаривает нарушителей закона к занятиям йогой в тюрьме.

Элени рассматривает дела о мелких правонарушениях – магазинных кражах, хранении наркотиков в незначительных объемах, вождении под воздействием алкоголя или тех же наркотиков – все эти преступления караются лишением свободы на срок до одного года. Но заключенные могут сократить свой срок как минимум на 40 процентов, участвуя в еженедельной программе «Йога ради перемен» (Yoga 4 Change). Дерк видит в йоге способ избавиться от разрушительных мыслей, блуждающих в голове.

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Последователи покойного Йоги Бхайана – духовного лидера, который принес кундалини-йогу в страны к западу от Индии, – исполняют песнопения, шествуя с закрытыми глазами. Так каждый год они отмечают праздник летнего солнцестояния в горах Хемес в окрестностях Эспаньолы в штате Нью-Мексико.

Коллеги поначалу не восприняли ее всерьез. «Да ладно тебе, йога?» Похожая реакция была и у многих арестантов. «Мне это показалось очень странным», – вспоминает Сесил Реддик, заключенный Исправительного центра Montgomery в Джексонвилле.

Программу тестировали сразу в трех учреждениях города – выяснилось, что через шесть недель участники отмечали значительное улучшение сна и здоровья в целом, а также способности справляться с гневом и тревогой. Теперь еще двое окружных судей предлагают осужденным занятия йогой.

Некоторые заключенные предпочитают отсидеть полный срок, не прибегая к йоге, но Реддик ухватился за шанс. Ему хотелось поскорее выйти на свободу. И был совершенно поражен: занятия помогали расслабиться, приносили облегчение больной спине и пробуждали неведомое ему раньше чувство – безмятежность.

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В государственной тюрьме неподалеку от Сан-Диего в штате Калифорния заключенный Патрик Акунья отдыхает в шавасане, позе глубокого расслабления. Рядом разлегся Зевс, служебный пес, которого Патрик дрессирует. Это занятие финансировала некоммерческая организация «Проект тюремной йоги» (Prison Yoga Project). Акунья практикует йогу за решеткой больше двадцати лет.

Йога – духовная практика, зародившаяся в Индии, в США йога завоевала популярность как система фитнеса, путь к преображению или просветлению и лекарство от всевозможных недугов – от пагубных зависимостей, головных болей и потери слуха до посттравматического стрессового расстройства, сердечных заболеваний и, конечно, болезни Крона.

Доказать оздоровительный эффект йоги не так уж просто. В большинстве исследований задействовано слишком мало испытуемых, чтобы выводы были убедительными. Происходит это главным образом из-за того, что на йогу не выделяют серьезных правительственных грантов и за ней не стоит индустрия (например, фармацевтические компании), которая финансировала бы исследования.

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Шри Дхарма Миттра выполняет асаны с начинающими учителями в своей студии в Нью-Йорке. Уроженец Бразилии, он успел послужить в армии и открыть зал для занятий бодибилдингом в Индии. А потом отправился в США. В йоге Миттра разработал свою собственную систему занятий.

Сат Бир Сингх Хальса – инструктор по йоге, нейробиолог из Гарвардского университета и эксперт в области научной йоги – признает, что перед исследователями лежит еще совсем непаханое поле. «Но мы, кажется, вполне продемонстрировали, что заслуживаем доверия», – замечает он. Хальса подробно изучал воздействие йоги при разных недугах: бессоннице, посттравматическом стрессовом расстройстве, тревожности и хроническом стрессе. В последнем случае практика наиболее убедительно доказала свою полезность.

Стресс играет не последнюю роль в развитии многих болезней, которые нас убивают. «А современная медицина совершенно не умеет предотвращать хронические заболевания», – считает Хальса.

Сам он начал заниматься кундалини-йогой в 1971 году и с воодушевлением поведал мне о том, что эпигенетика и нейровизуализация способны продемонстрировать взаимодействие организма и мозга – и раскрыть тайны могущества йоги.

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Йога на скалах собирает аншлаги: 2100 приверженцев древней практики стекаются в Амфитеатр Красных Скал в окрестностях Денвера в штате Колорадо. В США йога завоевывает все большую популярность, помогая снять стресс и укрепить здоровье.

Норвежские исследователи сравнили анализы крови десяти волонтеров до и после двухчасовых занятий йогой и обнаружили значительный рост генной активности в циркулирующих иммунных клетках. Как выяснили специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, наблюдая за пациентками, победившими рак молочной железы, йога уменьшает экспрессию генов, задействованных в воспалительных процессах, – именно они считаются причиной возникновения многих комплексных заболеваний. Ученые из Национальных институтов здоровья США пришли к выводу, что давние приверженцы йоги свободны от обычных возрастных симптомов, связанных с угасанием серого вещества мозга.

Подобные исследования подводят научный фундамент под древнюю практику, но вовсе не они обеспечили йоге такую популярность в сегодняшнем мире скоростей и стрессов. «Йога – способ сделать людей счастливыми и способными справляться с современной жизнью», – объясняет Хальса.

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В аштанга-йоге главное – динамичная последовательность асан, которые переходят одна в другую. Это занятие проводит Сарасвати Джойс, она училась йоге у своего отца. Джойс – первая преподавательница в индийском Майсоре, которая стала учить мужчин и женщин вместе.
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У Боба Грегори церебральный паралич, он выполняет позу приветствия с помощью Парис Кайе: идет занятие по адаптивной йоге для взрослых с ограниченными возможностями в  реабилитационном центре штата Миннесота.
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Женщина лежит в позе шавасаны в пекинской студии, принадлежащей сети Yogi Yoga, одной из самых крупных в США. Йога далеко не сразу пришлась по душе китайцам – некоторые с большой опаской восприняли ее духовные аспекты, – но теперь ее популярность стремительно растет.

Но тут нужно признаться: лично я от йоги испытала стресс. На занятие я попала по рекомендации физиотерапевта, который вылечил мне плечо после травмы, когда другие врачи оказались бессильны. Я покорно внимала его советам. В моем родном пригороде Нью-Йорка площадью 6,2 квадратного километра йогой можно заниматься где угодно: в студиях с большими окнами-витринами, в центрах дополнительного образования и в сетевых оздоровительных клубах. Туда-то я и отправилась. Гибкие тела, обтянутые элас-тичной тканью, изгибались, извивались, скручивались – мне такое было явно не под силу. Еще одно соревнование, где я плетусь в самом хвосте. В итоге я ретировалась в класс восстановительной йоги, где все позы, которые нужно принимать, – расслабленные, мне приходилось прилагать усилия, чтобы не захрапеть прямо на занятии.

Не мне одной оказалось не так уж просто свести воедино теорию и практику. «Ученики говорили, что у меня недостаточно крутая музыка, – вспоминает Оливия Мид. – И я подумала, что с меня хватит. Мне хотелось изменить мир к лучшему».

Она основала некоммерческую организацию «Йога для служб оперативного реагирования» (Yoga for First Responders), которая открыла древнюю практику сотрудникам полицейских управлений, пожарных депо и учебных академий от Лос-Анджелеса до Тандер-Бея в канадской провинции Онтарио. Все традиционные элементы йоги на занятиях адаптированы для людей, которые должны уметь держать удар, каждый день рискуя жизнью.

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Эшли Крейвен (впереди) и Карла Торрес пришли в Военно-морской медицинский центр Сан-Диего. Сейчас они на занятии для беременных и молодых мам – военнослужащих.

«Весь смысл в том, чтобы обуздать сознание, – объясняет Мид, – а не дотянуться до кончиков пальцев ног».

19 арестанток в одинаковых футболках и штанах, разместились на разномастных ковриках, разложенных буквой П в тесной комнатушке Исправительного центра «Монтгомери» в Джексонвилле. За ними наблюдали двое офицеров в униформах. 

Казалось, в этой обстановке вряд ли можно дать выход напряжению, а уж тем более обуз-дать сознание. Но вскоре в комнате разлилось спокойствие.

Женщины тянулись, гнулись и шумно, без стеснения выдыхали воздух – и, глядя на них, я подумала о том, что йога могла бы принести мне немало пользы, если бы я обращала меньше внимания на других и больше – на себя. После занятия я сказала сержанту Уоррен, что еще раз попробую йогу.

«Я знаю, – кивнула она. – Я тоже».

Фрэн Смит – автор статей о точной медицине и науке о пристрастиях в National Geographic. Энди Рихтер, приверженец йоги, фотографировал практику для своей книги «Змей в пустоши» (Serpent in the Wilderness).