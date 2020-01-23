Обрести покой: секрет популярности йоги в современном мире
Судья Элени Дерк – серьезная, внушительного вида дама. Облачившись в черную мантию, она устраивается за столом окружного суда в Джексонвилле (штат Флорида). Со скамьи присяжных, от адвокатских столов не видна еще одна деталь ее костюма – цветастые лосины для йоги.
Дерк открыла для себя йогу больше 25 лет назад. Ее мучили резкие боли в животе – спутники болезни Крона. Врач рекомендовал операцию. В надежде ее избежать Элени отправилась к двоюродному брату, мастеру йоги. Он научил ее перевернутым позам – так называемым инверсиям. Считается, что они очищают организм от токсинов, хотя наукой это и не подтверждено. Так или иначе, боли у Дерк утихли. Она говорит, что йога спасла ей жизнь.
Дерк выучилась на инструктора по йоге: если на улице не слишком жарко, она каждый месяц проводит бесплатные занятия – прямо на лужайке перед зданием суда. В юридических кругах Дерк широко известна как судья, которая приговаривает нарушителей закона к занятиям йогой в тюрьме.
Элени рассматривает дела о мелких правонарушениях – магазинных кражах, хранении наркотиков в незначительных объемах, вождении под воздействием алкоголя или тех же наркотиков – все эти преступления караются лишением свободы на срок до одного года. Но заключенные могут сократить свой срок как минимум на 40 процентов, участвуя в еженедельной программе «Йога ради перемен» (Yoga 4 Change). Дерк видит в йоге способ избавиться от разрушительных мыслей, блуждающих в голове.
Коллеги поначалу не восприняли ее всерьез. «Да ладно тебе, йога?» Похожая реакция была и у многих арестантов. «Мне это показалось очень странным», – вспоминает Сесил Реддик, заключенный Исправительного центра Montgomery в Джексонвилле.
Программу тестировали сразу в трех учреждениях города – выяснилось, что через шесть недель участники отмечали значительное улучшение сна и здоровья в целом, а также способности справляться с гневом и тревогой. Теперь еще двое окружных судей предлагают осужденным занятия йогой.
Некоторые заключенные предпочитают отсидеть полный срок, не прибегая к йоге, но Реддик ухватился за шанс. Ему хотелось поскорее выйти на свободу. И был совершенно поражен: занятия помогали расслабиться, приносили облегчение больной спине и пробуждали неведомое ему раньше чувство – безмятежность.
Йога – духовная практика, зародившаяся в Индии, в США йога завоевала популярность как система фитнеса, путь к преображению или просветлению и лекарство от всевозможных недугов – от пагубных зависимостей, головных болей и потери слуха до посттравматического стрессового расстройства, сердечных заболеваний и, конечно, болезни Крона.
Доказать оздоровительный эффект йоги не так уж просто. В большинстве исследований задействовано слишком мало испытуемых, чтобы выводы были убедительными. Происходит это главным образом из-за того, что на йогу не выделяют серьезных правительственных грантов и за ней не стоит индустрия (например, фармацевтические компании), которая финансировала бы исследования.
Сат Бир Сингх Хальса – инструктор по йоге, нейробиолог из Гарвардского университета и эксперт в области научной йоги – признает, что перед исследователями лежит еще совсем непаханое поле. «Но мы, кажется, вполне продемонстрировали, что заслуживаем доверия», – замечает он. Хальса подробно изучал воздействие йоги при разных недугах: бессоннице, посттравматическом стрессовом расстройстве, тревожности и хроническом стрессе. В последнем случае практика наиболее убедительно доказала свою полезность.
Стресс играет не последнюю роль в развитии многих болезней, которые нас убивают. «А современная медицина совершенно не умеет предотвращать хронические заболевания», – считает Хальса.
Сам он начал заниматься кундалини-йогой в 1971 году и с воодушевлением поведал мне о том, что эпигенетика и нейровизуализация способны продемонстрировать взаимодействие организма и мозга – и раскрыть тайны могущества йоги.
Норвежские исследователи сравнили анализы крови десяти волонтеров до и после двухчасовых занятий йогой и обнаружили значительный рост генной активности в циркулирующих иммунных клетках. Как выяснили специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, наблюдая за пациентками, победившими рак молочной железы, йога уменьшает экспрессию генов, задействованных в воспалительных процессах, – именно они считаются причиной возникновения многих комплексных заболеваний. Ученые из Национальных институтов здоровья США пришли к выводу, что давние приверженцы йоги свободны от обычных возрастных симптомов, связанных с угасанием серого вещества мозга.
Подобные исследования подводят научный фундамент под древнюю практику, но вовсе не они обеспечили йоге такую популярность в сегодняшнем мире скоростей и стрессов. «Йога – способ сделать людей счастливыми и способными справляться с современной жизнью», – объясняет Хальса.
Но тут нужно признаться: лично я от йоги испытала стресс. На занятие я попала по рекомендации физиотерапевта, который вылечил мне плечо после травмы, когда другие врачи оказались бессильны. Я покорно внимала его советам. В моем родном пригороде Нью-Йорка площадью 6,2 квадратного километра йогой можно заниматься где угодно: в студиях с большими окнами-витринами, в центрах дополнительного образования и в сетевых оздоровительных клубах. Туда-то я и отправилась. Гибкие тела, обтянутые элас-тичной тканью, изгибались, извивались, скручивались – мне такое было явно не под силу. Еще одно соревнование, где я плетусь в самом хвосте. В итоге я ретировалась в класс восстановительной йоги, где все позы, которые нужно принимать, – расслабленные, мне приходилось прилагать усилия, чтобы не захрапеть прямо на занятии.
Не мне одной оказалось не так уж просто свести воедино теорию и практику. «Ученики говорили, что у меня недостаточно крутая музыка, – вспоминает Оливия Мид. – И я подумала, что с меня хватит. Мне хотелось изменить мир к лучшему».
Она основала некоммерческую организацию «Йога для служб оперативного реагирования» (Yoga for First Responders), которая открыла древнюю практику сотрудникам полицейских управлений, пожарных депо и учебных академий от Лос-Анджелеса до Тандер-Бея в канадской провинции Онтарио. Все традиционные элементы йоги на занятиях адаптированы для людей, которые должны уметь держать удар, каждый день рискуя жизнью.
«Весь смысл в том, чтобы обуздать сознание, – объясняет Мид, – а не дотянуться до кончиков пальцев ног».
19 арестанток в одинаковых футболках и штанах, разместились на разномастных ковриках, разложенных буквой П в тесной комнатушке Исправительного центра «Монтгомери» в Джексонвилле. За ними наблюдали двое офицеров в униформах.
Казалось, в этой обстановке вряд ли можно дать выход напряжению, а уж тем более обуз-дать сознание. Но вскоре в комнате разлилось спокойствие.
Женщины тянулись, гнулись и шумно, без стеснения выдыхали воздух – и, глядя на них, я подумала о том, что йога могла бы принести мне немало пользы, если бы я обращала меньше внимания на других и больше – на себя. После занятия я сказала сержанту Уоррен, что еще раз попробую йогу.
«Я знаю, – кивнула она. – Я тоже».
Фрэн Смит – автор статей о точной медицине и науке о пристрастиях в National Geographic. Энди Рихтер, приверженец йоги, фотографировал практику для своей книги «Змей в пустоши» (Serpent in the Wilderness).