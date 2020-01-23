Обрести покой: секрет популярности йоги в современном мире

Судья Элени Дерк – серьезная, внушительного вида дама. Облачившись в черную мантию, она устраивается за столом окружного суда в Джексонвилле (штат Флорида). Со скамьи присяжных, от адвокатских столов не видна еще одна деталь ее костюма – цветастые лосины для йоги.

Дерк открыла для себя йогу больше 25 лет назад. Ее мучили резкие боли в животе – спутники болезни Крона. Врач рекомендовал операцию. В надежде ее избежать Элени отправилась к двоюродному брату, мастеру йоги. Он научил ее перевернутым позам – так называемым инверсиям. Считается, что они очищают организм от токсинов, хотя наукой это и не подтверждено. Так или иначе, боли у Дерк утихли. Она говорит, что йога спасла ей жизнь.