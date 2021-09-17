Одна из сонат Моцарта «успокаивает» мозг людей с эпилепсией

Куон говорит, что более длинные музыкальные фразы могут вызывать чувство предвкушения у слушателя, а затем отвечать на него неожиданным образом, «создавая положительный эмоциональный отклик».

Первоначально исследователи предполагали, что такой феномен связан с эмоциональными эффектами музыки, например, с выделением нейромедиатора дофамина при прослушивании музыки. Однако они выяснили, что «эффект Моцарта» нельзя объяснить выбросом дофамина, поскольку пациенты не были ценителями музыки, и даже заявили о своем эмоциональном безразличии к произведениям Моцарта.

«Теперь у нас гораздо больше вопросов, чем ответов. Но, знаете ли, это обычное дело для большинства исследований, верно? Мы хотим повторить эксперимент на более широкой группе субъектов в течение длительного периода времени, чтобы действительно доказать себе, что это происходит», – отмечает Куон.

Так называемый «эффект Моцарта» стал предметом исследования с тех пор, как в 1993 году ученые заявили, что у людей, слушавших K448 в течение 10 минут, улучшились навыки пространственного мышления.

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