Одна из сонат Моцарта «успокаивает» мозг людей с эпилепсией

Ученые выяснили, что прослушивание «Сонаты для двух фортепиано ре мажор (K448)» Вольфганга Амадея Моцарта подавляет симптомы эпилепсии. Это произведение стимулирует лобные доли мозга, связанные с эмоциональным восприятием.
Эпилепсией страдает около одного процента населения Земли, из которых треть имеет лекарственно-резистентную форму этого заболевания, то есть не реагирует на лекарственные препараты. Авторы нового исследования привлекли к эксперименту 16 таких пациентов, включили им сонату Моцарта (которая уже давно известная своим положительным терапевтическим эффектом на мозговую деятельность) и проследили ее влияние на их мозг.
Эксперимент показал, что прослушивание произведения Моцарта уменьшило всплески активности нейронов, которые могут привести к припадкам. Ученые замеряли активность мозга при помощи электроэнцефалографии. Оказалось, что прослушивание сонаты на протяжении 30-90 секунд снижало количество всплесков электрической активности мозга в среднем на 66,5%. Больше всего активность снижалась в правой и левой лобных долях головного мозга, где регулируются эмоциональные реакции.
Роберт Куон, аспирант Медицинской школы Гейзеля в Дартмуте и ведущий автор исследования, рассказал, что в своем эксперименте команда изучала влияние на мозг пациентов музыки разных жанров, в частности таких композиторов, как Йозеф Гайдн, Рихард Вагнер, певца Бадди Холли, а также групп Judas Priest и Nickelback, но только оригинальная композиция Моцарта вызвала положительный терапевтический эффект.
Куон говорит, что более длинные музыкальные фразы могут вызывать чувство предвкушения у слушателя, а затем отвечать на него неожиданным образом, «создавая положительный эмоциональный отклик».
Первоначально исследователи предполагали, что такой феномен связан с эмоциональными эффектами музыки, например, с выделением нейромедиатора дофамина при прослушивании музыки. Однако они выяснили, что «эффект Моцарта» нельзя объяснить выбросом дофамина, поскольку пациенты не были ценителями музыки, и даже заявили о своем эмоциональном безразличии к произведениям Моцарта.
«Теперь у нас гораздо больше вопросов, чем ответов. Но, знаете ли, это обычное дело для большинства исследований, верно? Мы хотим повторить эксперимент на более широкой группе субъектов в течение длительного периода времени, чтобы действительно доказать себе, что это происходит», – отмечает Куон.
Так называемый «эффект Моцарта» стал предметом исследования с тех пор, как в 1993 году ученые заявили, что у людей, слушавших K448 в течение 10 минут, улучшились навыки пространственного мышления.
Почитайте, как музыка может помочь недоношенным детям.