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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Человек

Одна из сонат Моцарта «успокаивает» мозг людей с эпилепсией

National Geographic Россия
17 сентября 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Ученые не совсем понимают, почему.

Ученые выяснили, что прослушивание «Сонаты для двух фортепиано ре мажор (K448)» Вольфганга Амадея Моцарта подавляет симптомы эпилепсии. Это произведение стимулирует лобные доли мозга, связанные с эмоциональным восприятием.

Эпилепсией страдает около одного процента населения Земли, из которых треть имеет лекарственно-резистентную форму этого заболевания, то есть не реагирует на лекарственные препараты. Авторы нового исследования привлекли к эксперименту 16 таких пациентов, включили им сонату Моцарта (которая уже давно известная своим положительным терапевтическим эффектом на мозговую деятельность) и проследили ее влияние на их мозг.

Эксперимент показал, что прослушивание произведения Моцарта уменьшило всплески активности нейронов, которые могут привести к припадкам. Ученые замеряли активность мозга при помощи электроэнцефалографии. Оказалось, что прослушивание сонаты на протяжении 30-90 секунд снижало количество всплесков электрической активности мозга в среднем на 66,5%. Больше всего активность снижалась в правой и левой лобных долях головного мозга, где регулируются эмоциональные реакции.

Роберт Куон, аспирант Медицинской школы Гейзеля в Дартмуте и ведущий автор исследования, рассказал, что в своем эксперименте команда изучала влияние на мозг пациентов музыки разных жанров, в частности таких композиторов, как Йозеф Гайдн, Рихард Вагнер, певца Бадди Холли, а также групп Judas Priest и Nickelback, но только оригинальная композиция Моцарта вызвала положительный терапевтический эффект.

«Мы использовали технику машинного обучения и метод поиска музыкальной информации, чтобы разбить эту композицию на сегменты. И мы поняли, что эффекты усиливаются при переходах между более длинными музыкальными фразами», – Роберт Куон.

Куон говорит, что более длинные музыкальные фразы могут вызывать чувство предвкушения у слушателя, а затем отвечать на него неожиданным образом, «создавая положительный эмоциональный отклик».

Первоначально исследователи предполагали, что такой феномен связан с эмоциональными эффектами музыки, например, с выделением нейромедиатора дофамина при прослушивании музыки. Однако они выяснили, что «эффект Моцарта» нельзя объяснить выбросом дофамина, поскольку пациенты не были ценителями музыки, и даже заявили о своем эмоциональном безразличии к произведениям Моцарта. 

«Теперь у нас гораздо больше вопросов, чем ответов. Но, знаете ли, это обычное дело для большинства исследований, верно? Мы хотим повторить эксперимент на более широкой группе субъектов в течение длительного периода времени, чтобы действительно доказать себе, что это происходит», – отмечает Куон. 

Так называемый «эффект Моцарта» стал предметом исследования с тех пор, как в 1993 году ученые заявили, что у людей, слушавших K448 в течение 10 минут, улучшились навыки пространственного мышления.

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