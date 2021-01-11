Однояйцевые близнецы оказались не идентичны генетически

Однояйцевые или монозиготные близнецы образуются из одной яйцеклетки оплодотворенной одним сперматозоидом, которая разделилась на стадии дробления на две (или более) части. Долгое время считалось, что однояйцевые близнецы обладают идентичным генотипом. На этом базировался так называемый близнецовый метод — подход, позволяющий оценить влияние наследственности и факторов среды на то или иное качество человека. Считалось, что любая разница между ними — результат различий в условиях жизни и развития.
Однако дальнейшие исследования, в том числе статья 2008 года в American Journal of Human Genetics выявили некоторые генетические различия между однояйцевыми близнецами.
Новое исследование ученых из deCODE genetics — Исследовательского института в Рейкьявике — вышло за рамки ранних работ, включая в себя изучение ДНК родителей, детей и супругов однояйцевых близнецов.
Ученые секвенировали геномы 387 пар однояйцевых близнецов, обнаружив, что лишь у 38 пар геномы были полностью идентичны. У подавляющего же большинства выявили небольшие различия, которые, вероятно, возникли на очень раннем этапе развития — либо непосредственно перед тем, как один эмбрион разделился на два, либо вскоре после разделения.
У некоторых из близнецов было много генетических различий — например, у 39 пар было более сотни изменений. В среднем же исследованные близнецы отличались друг от друга на 5,2 ранних мутации.
Мутация означает изменение последовательности ДНК, которое по своей сути не является хорошим или плохим, но может повлиять на физические характеристики или восприимчивость к определенным заболеваниям или расстройствам.
По словам шведского генетика Яна Думански, который не участвовал в исследовании, результаты этой работы подразумевают, что ученые должны быть осторожны при использовании близнецов в качестве модели, чтобы разделить влияние природы и воспитания.
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