Однояйцевые близнецы оказались не идентичны генетически

Однояйцевые или монозиготные близнецы образуются из одной яйцеклетки оплодотворенной одним сперматозоидом, которая разделилась на стадии дробления на две (или более) части. Долгое время считалось, что однояйцевые близнецы обладают идентичным генотипом. На этом базировался так называемый близнецовый метод — подход, позволяющий оценить влияние наследственности и факторов среды на то или иное качество человека. Считалось, что любая разница между ними — результат различий в условиях жизни и развития.

Однако дальнейшие исследования, в том числе статья 2008 года в American Journal of Human Genetics выявили некоторые генетические различия между однояйцевыми близнецами.

Новое исследование ученых из deCODE genetics — Исследовательского института в Рейкьявике — вышло за рамки ранних работ, включая в себя изучение ДНК родителей, детей и супругов однояйцевых близнецов.