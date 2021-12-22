Одобрено первое в мире инъекционное лекарство для предотвращения ВИЧ

Первое в мире инъекционное лекарство для снижения риска заражения ВИЧ было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Препарат под названием Apretude представляет собой «суспензию для инъекций с расширенным высвобождением каботегравира». Таблетки для профилактики ВИЧ уже существуют, но их нужно принимать ежедневно, чтобы получить 99-процентную защиту от передачи ВИЧ половым путем. Для того, чтобы защититься от ВИЧ с помощью Apretude, необходимо получить две прививки с интервалом в месяц, а затем делать инъекцию каждые два месяца.
Предконтактная профилактика (PrEP), то есть лекарства, принимаемые для предотвращения ВИЧ, рекомендована примерно 1,2 миллионам человек в США, и в 2020 году около 25 процентов этих людей получали рецепты на таблетки PrEP.
Два клинических испытания показали, что Apretude снижает риск заражения ВИЧ более эффективно, чем ежедневная таблетка Truvada. Испытания соответствовали золотому стандарту для этих типов исследований, потому что они были проведены рандомизированным и двойным слепым методами: то есть те, кто получал реальное лекарство или плацебо, выбирались случайным образом, и ни врачи, ни пациенты не знали, кто получал реальное лекарство вместо плацебо.