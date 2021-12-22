Одобрено первое в мире инъекционное лекарство для предотвращения ВИЧ

Первое в мире инъекционное лекарство для снижения риска заражения ВИЧ было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Препарат под названием Apretude представляет собой «суспензию для инъекций с расширенным высвобождением каботегравира». Таблетки для профилактики ВИЧ уже существуют, но их нужно принимать ежедневно, чтобы получить 99-процентную защиту от передачи ВИЧ половым путем. Для того, чтобы защититься от ВИЧ с помощью Apretude, необходимо получить две прививки с интервалом в месяц, а затем делать инъекцию каждые два месяца.