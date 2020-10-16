Одобрено первое в мире лекарство от лихорадки Эбола
14 октября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило, что Inmazeb, смесь лабораторных антител, разработанную фармацевтической компанией Regeneron, можно использовать для лечения взрослых и детей с лихорадкой Эбола.
Inmazeb был оценен вместе с тремя другими экспериментальными препаратами для лечения Эболы в клинических испытаниях, проведенных в Конго в 2018 и 2019 годах на фоне второй по величине вспышки болезни. Во время испытания 33,8% больных, получавших Inmazeb, умерли через 28 дней, по сравнению с 51% людей, получавших другое лечение.
Препарат состоит из трех различных моноклональных антител — человеческих антител, имитирующих те, которые вырабатываются естественным путем во время иммунного ответа. Один из них склеивает структуры вируса Эбола, которые позволяют ему проникать в клетки человека, а два других привлекают иммунные клетки для удаления вируса и инфицированных клеток.
Сапфайр, возглавляющая исследовательский консорциум, специализирующийся на изучении методов лечения лихорадки Эбола антителами, говорит, что, учитывая двусторонний подход препарата к борьбе с вирусом, «смесь Regeneron — это именно тот дополнительный подход, который, по прогнозам исследования, будет наиболее эффективным».
По словам Сапфайр, новое одобрение FDA устранит нормативные препятствия, что позволит врачам на местах и группам медицинской помощи легче получать лекарство из национальных запасов в Соединенных Штатах и размещать его в пострадавших районах.
В июле Regeneron и Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок США объявили о соглашении, согласно которому компания будет производить Inmazeb для национальных запасов в течение следующих шести лет.
Объявление было сделано менее чем через год после того, как FDA дало зеленый свет первой вакцине против Эболы.
Геморрагическая лихорадка Эбола является тяжелой болезнью с коэффициентом смертности, достигающим 90%. Она вызывается вирусом Эбола, который относится к семейству филовирусов.
Вирус Эбола впервые был идентифицирован в 1976 году, когда одновременно произошли две вспышки — одна в Ямбуку, деревне, расположенной недалеко от реки Эбола в Демократической Республике Конго, и вторая в отдаленном районе Судана.
Происхождение этого вируса неизвестно, но на основании имеющихся данных можно предположить, что организмом-хозяином могут быть плодоядные летучие мыши (Pteropodidae), говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.
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