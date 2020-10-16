Одобрено первое в мире лекарство от лихорадки Эбола

Препарат состоит из трех различных моноклональных антител — человеческих антител, имитирующих те, которые вырабатываются естественным путем во время иммунного ответа. Один из них склеивает структуры вируса Эбола, которые позволяют ему проникать в клетки человека, а два других привлекают иммунные клетки для удаления вируса и инфицированных клеток.

Сапфайр, возглавляющая исследовательский консорциум, специализирующийся на изучении методов лечения лихорадки Эбола антителами, говорит, что, учитывая двусторонний подход препарата к борьбе с вирусом, «смесь Regeneron — это именно тот дополнительный подход, который, по прогнозам исследования, будет наиболее эффективным».

По словам Сапфайр, новое одобрение FDA устранит нормативные препятствия, что позволит врачам на местах и группам медицинской помощи легче получать лекарство из национальных запасов в Соединенных Штатах и ​​размещать его в пострадавших районах.