Оксфордский словарь назвал словом 2019 года «чрезвычайную климатическую ситуацию»

Оксфордский словарь выбрал словом 2019 года выражение «climate emergency» («чрезвычайная климатическая ситуация»).
Составители словаря определяют climate emergency как «ситуацию, в которой требуются неотложные действия для сокращения или сдерживания изменения климата и предотвращения потенциально необратимого ущерба окружающей среде».
На сайте словаря сообщается, что использование выражения climate emergency резко возросло в течение 2019 года. К сентябрю оно появлялось в Сети в сто раз чаще, чем в прошлом году.
The Oxford Word of the Year is … CLIMATE EMERGENCY.— Oxford Dictionaries (@OxfordWords) November 20, 2019
‘Climate emergency’ is defined as ‘a situation in which urgent action is required to reduce or halt climate change and avoid potentially irreversible environmental damage resulting from it.’https://t.co/JLepdcgt0U pic.twitter.com/UKJqpa2KAJ
В этом году в шорт-листе словаря были и другие словосочетания, связанные с климатическими проблемами: «climate action» («борьба с изменением климата»), «climate crisis» («климатический кризис»), «climate denial» («отрицание изменений климата») и другие.
«Слово года выбирается, чтобы отразить настроение уходящего года; показать, что заботило или беспокоило людей. Оно должно иметь длительный потенциал, как термин культурного значения», – говорится в сообщении составителей Оксфордского словаря.