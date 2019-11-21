Оксфордский словарь назвал словом 2019 года «чрезвычайную климатическую ситуацию»

Оксфордский словарь выбрал словом 2019 года выражение «climate emergency» («чрезвычайная климатическая ситуация»).

Составители словаря определяют climate emergency как «ситуацию, в которой требуются неотложные действия для сокращения или сдерживания изменения климата и предотвращения потенциально необратимого ущерба окружающей среде».

На сайте словаря сообщается, что использование выражения climate emergency резко возросло в течение 2019 года. К сентябрю оно появлялось в Сети в сто раз чаще, чем в прошлом году.