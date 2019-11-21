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Человек

Оксфордский словарь назвал словом 2019 года «чрезвычайную климатическую ситуацию»

21 ноября 2019
Об этом говорят в 100 раз чаще, чем в прошлом году.

Оксфордский словарь выбрал словом 2019 года выражение «climate emergency» («чрезвычайная климатическая ситуация»).

Составители словаря определяют climate emergency как «ситуацию, в которой требуются неотложные действия для сокращения или сдерживания изменения климата и предотвращения потенциально необратимого ущерба окружающей среде».

На сайте словаря сообщается, что использование выражения climate emergency резко возросло в течение 2019 года. К сентябрю оно появлялось в Сети в сто раз чаще, чем в прошлом году.

 

В этом году в шорт-листе словаря были и другие словосочетания, связанные с климатическими проблемами: «climate action» («борьба с изменением климата»), «climate crisis» («климатический кризис»), «climate denial» («отрицание изменений климата») и другие.

«Слово года выбирается, чтобы отразить настроение уходящего года; показать, что заботило или беспокоило людей. Оно должно иметь длительный потенциал, как термин культурного значения», – говорится в сообщении составителей Оксфордского словаря.