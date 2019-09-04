Окурки, одноразовая посуда, вантузы: что выбрасывают на пляжах мира

В 2018 году более миллиона добровольцев Ocean Conservancy по всему миру убрали около 10 тысяч тонн мусора с пляжей.

Согласно отчёту, самым часто выбрасываемым на пляже предметом стали сигаретные окурки (фильтр, содержащий пластик, не разлагается). Список продолжили обёртки от еды, пластиковые соломинки, мешалки и бутылки.

В числе редких и странных находок – люстра, игровая приставка, галстук-бабочка, рождественская ёлка и собачья попона.

«Пластиковые вилки, ножи и ложки входят в число наиболее вредных видов морского мусора для морских животных, и данные 2018 года показывают, что они могут быть гораздо более распространенными, чем мы ранее подозревали», – сказал старший директор Ocean Conservancy Николас Маллос.

В этом году международная уборка Ocean Conservancy запланирована на 21 сентября. Зарегистрироваться и принять участие в ней можно на сайте signuptocleanup.org.