Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Человек

Старейший мужчина в мире скончался в возрасте 112 лет

25 февраля 2020
Он умер спустя всего несколько дней после того, как его рекорд был зарегистрирован официально.

Житель Японии Титэцу Ватанабэ ушел из жизни 23 февраля, немного не дожив до 113-летия.

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в деревне Урагавара (ныне город Дзеэцу, провинция Ниигата) в семье фермеров Харузо и Мии Ватанабэ, у которых было восемь детей. Титэцу отучился в сельскохозяйственной школе, а затем переехал в Тайвань, где работал в компании по производству сахарного тростника. Там же он познакомился со своей женой Мицуэ, с которой вырастил пять детей.

Титэцу вышел на пенсию в 1974 году и занимался выращиванием фруктов и овощей в собственном доме. С 2011 года Ватанабэ проживал в доме престарелых.

Титэцу был занесен в Книгу рекордов Гиннеса 12 февраля этого года. В беседе с журналистами он посоветовал чаще улыбаться и никогда не злиться, чтобы достичь преклонных лет. До прошлого лета долгожитель каждый день делал зарядку, практиковался в каллиграфии и оригами, решал математические задачи.

Старейшей из ныне живущих женщин является японка Канэ Танака, ей 117 лет 40 дней. Ее возраст подтвержден документально.

Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.