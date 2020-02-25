Старейший мужчина в мире скончался в возрасте 112 лет

Житель Японии Титэцу Ватанабэ ушел из жизни 23 февраля, немного не дожив до 113-летия.

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в деревне Урагавара (ныне город Дзеэцу, провинция Ниигата) в семье фермеров Харузо и Мии Ватанабэ, у которых было восемь детей. Титэцу отучился в сельскохозяйственной школе, а затем переехал в Тайвань, где работал в компании по производству сахарного тростника. Там же он познакомился со своей женой Мицуэ, с которой вырастил пять детей.

Титэцу вышел на пенсию в 1974 году и занимался выращиванием фруктов и овощей в собственном доме. С 2011 года Ватанабэ проживал в доме престарелых.