Старейший мужчина в мире скончался в возрасте 112 лет

Житель Японии Титэцу Ватанабэ ушел из жизни 23 февраля, немного не дожив до 113-летия.
Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в деревне Урагавара (ныне город Дзеэцу, провинция Ниигата) в семье фермеров Харузо и Мии Ватанабэ, у которых было восемь детей. Титэцу отучился в сельскохозяйственной школе, а затем переехал в Тайвань, где работал в компании по производству сахарного тростника. Там же он познакомился со своей женой Мицуэ, с которой вырастил пять детей.
Титэцу вышел на пенсию в 1974 году и занимался выращиванием фруктов и овощей в собственном доме. С 2011 года Ватанабэ проживал в доме престарелых.
👴 112-year-old, Chitetsu Watanabe of Japan has been certified as the world’s oldest living man.— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 22, 2020
His key to longevity? Smiling #GWR2020 pic.twitter.com/kTMN5jhKHL
Титэцу был занесен в Книгу рекордов Гиннеса 12 февраля этого года. В беседе с журналистами он посоветовал чаще улыбаться и никогда не злиться, чтобы достичь преклонных лет. До прошлого лета долгожитель каждый день делал зарядку, практиковался в каллиграфии и оригами, решал математические задачи.
Старейшей из ныне живущих женщин является японка Канэ Танака, ей 117 лет 40 дней. Ее возраст подтвержден документально.
Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.