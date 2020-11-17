«Он воскрес из мертвых». В США вернули к жизни мужчину, сердце которого остановилось на 45 минут

Житель Вудинвилла, штат Вашингтон, 45-летний Майкл Кнапински 7 ноября отправился на прогулку вместе с другом в национальный парк Маунт-Рейнир. Когда началась метель, мужчины решили разделиться. Друг Майкла продолжил путь на лыжах в лагерь Мьюир, который представляет собой высокогорное убежище для альпинистов, а сам Кнапински на снегоступах отправился к выходу из парка на стоянку в Парадайсе (область на южном склоне горы Рейнир).

Друзья договорились снова встретиться в Парадайсе вечером. Когда Кнапински не появился к условленному сроку, друг сообщил о его пропаже. Три команды Службы национальных парков искали Кнапински до раннего утра 8 ноября, но были вынуждены прервать поиски, поскольку условия становились опасными для самих спасателей — упала видимость, а температура снизилась до 16 градусов мороза.

Поскольку пасмурная погода изначально не позволяла спасателям начать воздушные операции, вертолетная команда приступила к поискам только во второй половине дня. Именно ей удалось обнаружить Кнапински в устье реки Нисквалли. Вертолету было негде приземлиться в этой местности, а наземная группа спасателей добралась до Майкла еще через час.

Он был перевезен на аэродром на острове Уидби, а затем на вертолете доставлен в медицинский центр Харборвью в Сиэтле. Все это время Кнапински находился без сознания. По словам доктора Дженел Бадулак, которая первой приняла Майкла, по прибытии в больницу у него еще прощупывался слабый пульс, но вскоре его сердце остановилось.