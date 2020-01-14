ООН предложила новый проект защиты Земли от массового вымирания

Проект плана, опубликованный в понедельник Конвенцией ООН о биологическом разнообразии, наметил путь борьбы с кризисом биоразнообразия. С пугающей скоростью вымирают не только растения, но почти все классы и группы животных: млекопитающие, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы и даже насекомые. Интенсивность, с которой идет этот печальный процесс, позволяет ученым заявлять, что планета находится на пороге шестого массового вымирания. Виной тому – человеческий фактор во всей красе: вырубка лесов, браконьерство, антропогенные патогены, изменение климата, чрезмерный вылов рыбы и закисление океана.

План ООН предполагает включение под защиту 30% всей суши и моря (а как минимум 10% всей территории планеты должны оказаться под «строгой защитой») к 2030 году. Конвенция также обращает особое внимание на необходимость борьбы с распространением инвазивных видов и сокращение загрязнения пестицидами и пластиком на 50%.

В отчете говорится, что человеческая деятельность может уничтожить до миллиона наземных и морских видов, если нынешние тенденции сохранятся. Согласно данным трехлетнего исследования, проведенного сотнями ученых, нынешние темпы вымирания в сотни раз выше, чем в среднем за последние 10 миллионов лет. Утрата биоразнообразия неразрывно связана с глобальным изменением климата, и ученые предупреждают, что вместе два этих кризиса представляют собой реальную угрозу для человеческой цивилизации.