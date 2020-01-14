ООН предложила новый проект защиты Земли от массового вымирания

Проект плана, опубликованный в понедельник Конвенцией ООН о биологическом разнообразии, наметил путь борьбы с кризисом биоразнообразия. С пугающей скоростью вымирают не только растения, но почти все классы и группы животных: млекопитающие, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы и даже насекомые. Интенсивность, с которой идет этот печальный процесс, позволяет ученым заявлять, что планета находится на пороге шестого массового вымирания. Виной тому – человеческий фактор во всей красе: вырубка лесов, браконьерство, антропогенные патогены, изменение климата, чрезмерный вылов рыбы и закисление океана.
План ООН предполагает включение под защиту 30% всей суши и моря (а как минимум 10% всей территории планеты должны оказаться под «строгой защитой») к 2030 году. Конвенция также обращает особое внимание на необходимость борьбы с распространением инвазивных видов и сокращение загрязнения пестицидами и пластиком на 50%.
В отчете говорится, что человеческая деятельность может уничтожить до миллиона наземных и морских видов, если нынешние тенденции сохранятся. Согласно данным трехлетнего исследования, проведенного сотнями ученых, нынешние темпы вымирания в сотни раз выше, чем в среднем за последние 10 миллионов лет. Утрата биоразнообразия неразрывно связана с глобальным изменением климата, и ученые предупреждают, что вместе два этих кризиса представляют собой реальную угрозу для человеческой цивилизации.
Хотя предложения ООН, в основном понятны, проект предлагает мало подробностей о том, как страны могут осуществить действия, необходимые для сохранения биоразнообразия. В проекте говорится, что «правительствам и обществам необходимо определить приоритеты и распределить финансовые и другие ресурсы, усвоить для себя ценность природы и признать цену бездействия».
Основной целью на 2030 год значится принятие срочных мер для того, чтобы вывести биоразнообразие на путь восстановления в интересах планеты и всего человечества. В рамках этой цели ООН выделила 20 задач, стоящих перед лицом всего мира. Среди них – сокращение угроз мировой флоре и фауне, удовлетворение человеческих потребностей с помощью устойчивого развития и распределения выгод, применение различных техник и инструментов для реализации и популяризации всей идеи защиты биоразнообразия.
В отдельном плане, опубликованном Конвенцией ООН о биологическом разнообразии содержится призыв к США внести свой вклад в прекращение кризиса путем инвестирования 100 миллиардов долларов в защиту исчезающих видов; создание 500 новых нацпарков и заповедников и восстановление «Закона об исчезающих видах» в прежнюю силу.
Проект будет рассмотрен почти 200 странами на 15-м саммите по биоразнообразию, который пройдет в октябре 2020 года в Китае.
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