Определены лауреаты премии имени Лоры Уильямс в области сохранения дикой природы

За последние 15 лет исследования Алексея позволили внести в Кадастр более 300 ранее неизвестных мест обитания редких животных и растений и защитить их от уничтожения, в частности благодаря усилиям Алексея удалось остановить застройку участка в пойме Волги. Кроме того, он сумел добиться замены старых ЛЭП в Нижегородской области на более современные, не угрожающие безопасности птиц. Алексей активно занимается популяризацией дела охраны природы, ведет блог, а его снимки входили в финал Международного конкурса фотографов дикой природы «Золотая черепаха» в 2011 и 2014 г.

В нашем журнале уже публиковались работы Алексея — например, однажды он сумел сделать удивительные кадры в подземных гнёздах птиц-самоцветов и рассказал нам об их жизни.