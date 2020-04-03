Определены лауреаты премии имени Лоры Уильямс в области сохранения дикой природы

Лауреатами Премии 2020 года имени Лоры Уильямс стали эксперт-биолог ООО «Сибэкоцентр» Елена Шнайдер, научный сотрудник отдела науки, туризма и рекреационной деятельности Национального парка «Сайлюгемский» Алексей Кужлеков, орнитолог Алексей Левашкин и заместитель директора по научно-исследовательской работе и экологическому просвещению ФГБУ «Висимский заповедник» Александра Хлопотова.
Первое место
Шнайдер Елена Павловна — эксперт-биолог ООО «Сибэкоцентр», орнитолог, кандидат биологических наук, специалист по пернатым хищникам. Елена возглавляет программу по восстановлению генетического разнообразия балобана в Алтае-Саянском регионе. Птенцов, выведенных в питомнике, подсаживают в гнезда диких птиц, которые находятся высоко на скалах и деревьях. За три года существования проекта в природу были выпущены 50 птенцов балобана. Кроме того, при активном участии Елены было обосновано внесение степного орла в список угрожаемых видов МСОП (IUCN Red List – EN). Елена участвует в проектах по изучению степного орла и мониторингу популяции черного грифа на Алтае, является одним из основателей Центра реабилитации хищных птиц Новосибирской области. Кроме того, Елена ведет блог, в котором рассказывает о своей работе, сотрудничает с научными журналами, а также является одним из создателей движения бёрдвотчеров в регионе.
На сегодняшний день изучением и охраной пернатых в Новосибирске в основном занимается три группы: бёрдвочеры, волонтеры Центра реабилитации диких животны, выросшего из Центра реабилитации хищных птиц, и члены Союза охраны птиц России. Все три группы были созданы или воссозданы благодаря усилиям Елены. Активно участвуя в их деятельности, она занимается координацией между группами, но при этом не оставляет полевую работу.
Второе место
Кужлеков Алексей Олегович — научный сотрудник отдела науки, туризма и рекреационной деятельности Национального парка «Сайлюгемский». Алексей – ключевой специалист по изучению и сохранению снежного барса и алтайского горного барана в Республике Алтай. Научные данные, собранные Алексеем во время его экспедиций, легли в основу «Стратегии сохранения снежного барса в Российской Федерации» и «Программы мониторинга снежного барса в России и странах Центральной Азии».
В 2018 году при непосредственном участии Алексея было разработано и протестировано специализированное мобильное приложение для учета численности снежного барса. Благодаря усилиям Алексея и команды Сайлюгемского национального парка удалось стабилизировать ситуацию со снежным барсом в бассейне реки Аргут – теперь здесь снова обитает крупнейшая группировка хищника в России. А совсем недавно Алексей стал первым, кому удалось снять эту скрытную кошку крупным планом на территории России.
Третье место
Третье место разделили два номинанта, набравшие одинаковое количество баллов.
Левашкин Алексей Петрович – орнитолог, талантливый фотограф дикой природы, популярный блогер. Благодаря усилиям Алексея в Поволжье продолжают гнездиться редкие виды птиц – длиннохвостая, бородатая и серая неясыть, скопа, кобчик, и даже белая лазоревка и сизоворонка. С 2008 году Алексей построил для них более тысячи искусственных гнездовий.
За последние 15 лет исследования Алексея позволили внести в Кадастр более 300 ранее неизвестных мест обитания редких животных и растений и защитить их от уничтожения, в частности благодаря усилиям Алексея удалось остановить застройку участка в пойме Волги. Кроме того, он сумел добиться замены старых ЛЭП в Нижегородской области на более современные, не угрожающие безопасности птиц. Алексей активно занимается популяризацией дела охраны природы, ведет блог, а его снимки входили в финал Международного конкурса фотографов дикой природы «Золотая черепаха» в 2011 и 2014 г.
В нашем журнале уже публиковались работы Алексея — например, однажды он сумел сделать удивительные кадры в подземных гнёздах птиц-самоцветов и рассказал нам об их жизни.
Хлопотова Александра Владимировна — заместитель директора по научно-исследовательской работе и экологическому просвещению ФГБУ «Висимский заповедник», ведет работу по изучению и сохранению краснокнижного сокола сапсана. Благодаря ее усилиям скалы на реке Чусовой, где находятся многолетние гнездовья этих птиц, получили статус ценного природного ландшафта.
Она занимается установкой искусственных гнездовий для сапсана, не раз участвовала в рейдах по задержанию браконьеров. Ведет активную научную и популяризаторскую работу, а также является председателем Екатеринбургского отделения Союза охраны птиц России.
Премия имени Лоры Уильямс, учрежденная в память об основательнице WWF России, присуждается молодым специалистам, которые добились значительных результатов в области сохранения дикой природы России. В этом году премия вручается впервые.
Победители конкурса получат денежные призы в размере 500 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, и по 200 тысяч рублей соответственно. Призовой фонд Премии сформирован за счет частных пожертвований друзей, близких и тех, кто работал с Лорой Уильямс.