Оптогенетика впервые помогла частично восстановить зрение полностью слепому человеку

Зрение полностью слепого человека впервые было частично восстановлено с помощью светочувствительных белков, обнаруженных в водорослях. Мужчина прошел курс лечения с помощью оптогенетики, при котором белки используются для управления клетками в задней части глаза. Впервые он понял, что метод сработал, когда увидел полосы пешеходного перехода. Также пациент смог справиться с некоторыми простыми заданиями: находить и считать некоторые объекты.

Пациент, личность которого не разглашается, проживает во французской Бретани и лечится в Париже. 40 лет назад ему поставили диагноз пигментный ретинит, который приводит к гибели светочувствительных клеток (колбочек и палочек) на поверхности сетчатки. От этой болезни страдают более двух миллионов человек во всем мире и, хотя полная слепота встречается редко, именно этот пациент полностью потерял зрение больше двадцати лет назад.

Пациента лечили с помощью оптогенетики. В этом случае врачи исследователи сосредоточились на белках, называемых каналами родопсинами, которые изменяют свое поведение в ответ на свет. Эти белки кодируются геном одноклеточных зеленых водорослей, они расположены в клеточной мембране и реагируют на синий свет. Микробы используют их, чтобы двигаться к свету. При этом белок является натриевым каналом: реагируя на свет, он впускает в клетку заряженные ионы натрия.

Если перенести этот ген в нервную клетку, то она станет свето-активируемой.