От чего берсерки впадали в ярость? Новая гипотеза о белене (и никаких мухоморов)

Легендарные воины-викинги, известные как берсерки (или берсеркеры), были знамениты своей свирепостью в битве. Они якобы сражались в состоянии слепой ярости, похожей на транс, выли, как дикие животные, кусали свои щиты, и часто были неспособны отличить друга от врага в пылу битвы.

Но историки очень мало знают о берсерках, кроме разрозненных отрывков из древнескандинавских мифов и эпических саг. Одна интригующая гипотеза об источнике их поведения состоит в том, что берсеркеры ели мухоморы, которые обладают психоактивными свойствами. Теперь этноботаники оспаривают эту гипотезу, предполагая, что белена является более вероятным кандидатом на роль вещества, провоцирующего ярость.

По словам Карстена Фатура, этноботаника из Университета Любляны в Словении, белена использовалась в различных культурах на протяжении всей истории как наркотик, болеутоляющее, лекарство от бессонницы и анестезирующее средство.

Фатур утверждает, что грибы и белена могли объяснить прилив сил, измененное сознание, бред, а также покраснение лица, которое якобы наблюдалось у берсеркеров. Но в то же время употребление грибов не объясняет агрессию, тогда как известны случаи агрессивного поведения у людей, отравившихся беленой.

«Этот эффект гнева может варьироваться от возбуждения до полномасштабной ярости и воинственности в зависимости от дозировки и психического состояния человека.

Поскольку это, пожалуй, самая яркая черта состояния берсеркера, этот симптом имеет первостепенное значение и объясняет, почему H. niger (белена) является более подходящим теоретическим интоксикантом для берсеркеров, чем A. Muscaria (мухомор)», – пишет Фатур.

Белена также может притупить боль, приводить к неспособности распознавать лица и понижать кровяное давление, а это объясняет истории о том, что берсерки не теряли много крови при ранениях. Фатур также утверждает, что мухоморы не были так распространены в Скандинавии, как белена, которая растет как сорняк.

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