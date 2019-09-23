Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Человек

От чего берсерки впадали в ярость? Новая гипотеза о белене (и никаких мухоморов)

23 сентября 2019
У историков и ботаников появилась интересная теория.

Легендарные воины-викинги, известные как берсерки (или берсеркеры), были знамениты своей свирепостью в битве. Они якобы сражались в состоянии слепой ярости, похожей на транс, выли, как дикие животные, кусали свои щиты, и часто были неспособны отличить друга от врага в пылу битвы.

Но историки очень мало знают о берсерках, кроме разрозненных отрывков из древнескандинавских мифов и эпических саг. Одна интригующая гипотеза об источнике их поведения состоит в том, что берсеркеры ели мухоморы, которые обладают психоактивными свойствами. Теперь этноботаники оспаривают эту гипотезу, предполагая, что белена является более вероятным кандидатом на роль вещества, провоцирующего ярость.

По словам Карстена Фатура, этноботаника из Университета Любляны в Словении, белена использовалась в различных культурах на протяжении всей истории как наркотик, болеутоляющее, лекарство от бессонницы и анестезирующее средство.

Фатур утверждает, что грибы и белена могли объяснить прилив сил, измененное сознание, бред, а также покраснение лица, которое якобы наблюдалось у берсеркеров. Но в то же время употребление грибов не объясняет агрессию, тогда как известны случаи агрессивного поведения у людей, отравившихся беленой.

«Этот эффект гнева может варьироваться от возбуждения до полномасштабной ярости и воинственности в зависимости от дозировки и психического состояния человека.

Поскольку это, пожалуй, самая яркая черта состояния берсеркера, этот симптом имеет первостепенное значение и объясняет, почему H. niger (белена) является более подходящим теоретическим интоксикантом для берсеркеров, чем A. Muscaria (мухомор)», – пишет Фатур.

Белена также может притупить боль, приводить к неспособности распознавать лица и понижать кровяное давление, а это объясняет истории о том, что берсерки не теряли много крови при ранениях. Фатур также утверждает, что мухоморы не были так распространены в Скандинавии, как белена, которая растет как сорняк.

Почитайте о том, как кокаин в реках угрожает европейским угрям. 

/upload/iblock/1b4/1b486217e24807b5ef2b94e175a6c89f.jpg
История
Самые свирепые воины: что нового мы узнали о викингах?
/upload/iblock/198/19864ed9eb0251cede3b986e5e1080d6.jpg
История
Избранные воины Ивана Грозного
/upload/iblock/815/815b117f9cb48f2f33a6f089c0cbfa38.jpg
Наука
Как 13-летний мальчик нашел клад викингов
/upload/iblock/8dd/8ddce7a3ad215a6cee783899d34ff8be.jpg
Наука
В Норвегии под землей нашли погребальную ладью викингов
Dive Bahrain
Жизнь планеты
В Бахрейне открылся крупнейший в мире подводный тематический парк
Затмение на Юпитере
Космос
Загадочное черное пятно на Юпитере оказалось гигантской тенью
pjimage (42).jpg
Растения
Пряности под микроскопом: вкус и аромат – их оружие
pjimage (41).jpg
Лучшие фото
Вертикали, плавники и другие фото недели
004.JPG
Происшествия
ВОЗ: В Танзании скрывают случаи заболевания Эболой