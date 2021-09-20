От кого произошли японцы: новое исследование

Эксперты из Тринити-колледжа в Дублине выяснили, что современные японские произошли от трех древних культур, а не от двух, как считалось ранее.

Считалось, что сегодняшнее японское население происходит от местных охотников-собирателей-рыболовов дзёмон, населявших архипелаг от 16 до 3 тысяч лет назад и прибывших позже фермеров яёй, которые жили на островах с 900 года до н. э. до 300 года н. э.

Исследователи секвенировали 12 древних геномов из костей людей, живших как до, так и после периода земледелия. По результатам анализа был обнаружен второй, более поздний приток восточноазиатских предков в Японию. Он произошел во время имперского периода Кофуна с 300 по 710 год нашей эры, когда в Японии возникла политическая централизация.

Эти находки подтверждаются несколькими археологическими свидетельствами появления новых крупных поселений в Японии в этот период, отметила команда.